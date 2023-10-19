https://ria.ru/20231019/mchs-1903816294.html
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО - РИА Новости, 19.10.2023
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО
Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:07
2023-10-19T13:07
2023-10-19T13:07
россия
армения
сербия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мого
международная организация гражданской обороны
общество
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО, которое состоялось в столице Киргизской Республики. Свою кандидатуру на председательство Россия выдвинула еще в феврале текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что председательство МЧС России в МОГО продлится до 2025 года. "Председатель исполнительного совета – одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова. Собеседник агентства добавил, что сегодня российское спасательное ведомство - это более 300 тысяч высококлассных специалистов: пожарных, спасателей, медиков, летчиков, горноспасателей, кинологов, водолазов и представителей других профессий. Все они оснащены самым современным пожарно-спасательным оборудованием и техникой, имеют необходимый уровень профессиональной подготовки и всегда готовы прийти на помощь в любой точке земного шара. Важным принципом построения работы МЧС России является дифференцированный и поэтапный подход к обеспечению комплексной безопасности, сформированный на основе лучших российских и зарубежных практик. При этом первоочередное место отводится вопросам предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Такая задача успешно реализуется через Национальный центр управления в кризисных ситуациях и более 80 его филиалов по всей стране, а также созданную на его основе единую информационную сеть центров в Армении, Сербии, Никарагуа, Кубе и Швейцарии. "На этом фоне все большее значение приобретает совместная слаженная работа и взаимодействие на профильной международной площадке – МОГО", - заключил представитель ведомства. МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
https://ria.ru/20230921/oon-1897794724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, сербия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мого, международная организация гражданской обороны, общество
Россия, Армения, Сербия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МОГО, Международная организация гражданской обороны, Общество
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО
МЧС России впервые стало председателем исполнительного совета МОГО
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО
, которое состоялось в столице Киргизской Республики. Свою кандидатуру на председательство Россия выдвинула еще в феврале текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что председательство МЧС России в МОГО продлится до 2025 года.
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"Председатель исполнительного совета – одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны
. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова
.
Собеседник агентства добавил, что сегодня российское спасательное ведомство - это более 300 тысяч высококлассных специалистов: пожарных, спасателей, медиков, летчиков, горноспасателей, кинологов, водолазов и представителей других профессий. Все они оснащены самым современным пожарно-спасательным оборудованием и техникой, имеют необходимый уровень профессиональной подготовки и всегда готовы прийти на помощь в любой точке земного шара.
Важным принципом построения работы МЧС России является дифференцированный и поэтапный подход к обеспечению комплексной безопасности, сформированный на основе лучших российских и зарубежных практик. При этом первоочередное место отводится вопросам предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Такая задача успешно реализуется через Национальный центр управления в кризисных ситуациях и более 80 его филиалов по всей стране, а также созданную на его основе единую информационную сеть центров в Армении
, Сербии
, Никарагуа
, Кубе
и Швейцарии
.
"На этом фоне все большее значение приобретает совместная слаженная работа и взаимодействие на профильной международной площадке – МОГО", - заключил представитель ведомства.
МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
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