Рейтинг@Mail.ru
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/mchs-1903816294.html
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО - РИА Новости, 19.10.2023
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО
Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:07
2023-10-19T13:07
россия
армения
сербия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мого
международная организация гражданской обороны
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО, которое состоялось в столице Киргизской Республики. Свою кандидатуру на председательство Россия выдвинула еще в феврале текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что председательство МЧС России в МОГО продлится до 2025 года. "Председатель исполнительного совета – одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова. Собеседник агентства добавил, что сегодня российское спасательное ведомство - это более 300 тысяч высококлассных специалистов: пожарных, спасателей, медиков, летчиков, горноспасателей, кинологов, водолазов и представителей других профессий. Все они оснащены самым современным пожарно-спасательным оборудованием и техникой, имеют необходимый уровень профессиональной подготовки и всегда готовы прийти на помощь в любой точке земного шара. Важным принципом построения работы МЧС России является дифференцированный и поэтапный подход к обеспечению комплексной безопасности, сформированный на основе лучших российских и зарубежных практик. При этом первоочередное место отводится вопросам предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Такая задача успешно реализуется через Национальный центр управления в кризисных ситуациях и более 80 его филиалов по всей стране, а также созданную на его основе единую информационную сеть центров в Армении, Сербии, Никарагуа, Кубе и Швейцарии. "На этом фоне все большее значение приобретает совместная слаженная работа и взаимодействие на профильной международной площадке – МОГО", - заключил представитель ведомства. МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
https://ria.ru/20230921/oon-1897794724.html
https://ria.ru/20230908/gumpomosch-1895048769.html
россия
армения
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, сербия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мого, международная организация гражданской обороны, общество
Россия, Армения, Сербия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), МОГО, Международная организация гражданской обороны, Общество
МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО

МЧС России впервые стало председателем исполнительного совета МОГО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО, которое состоялось в столице Киргизской Республики. Свою кандидатуру на председательство Россия выдвинула еще в феврале текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что председательство МЧС России в МОГО продлится до 2025 года.
ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МЧС России и ООН определили главные направления сотрудничества до 2026 года
21 сентября, 15:17
"Председатель исполнительного совета – одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.
Собеседник агентства добавил, что сегодня российское спасательное ведомство - это более 300 тысяч высококлассных специалистов: пожарных, спасателей, медиков, летчиков, горноспасателей, кинологов, водолазов и представителей других профессий. Все они оснащены самым современным пожарно-спасательным оборудованием и техникой, имеют необходимый уровень профессиональной подготовки и всегда готовы прийти на помощь в любой точке земного шара.
Важным принципом построения работы МЧС России является дифференцированный и поэтапный подход к обеспечению комплексной безопасности, сформированный на основе лучших российских и зарубежных практик. При этом первоочередное место отводится вопросам предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Такая задача успешно реализуется через Национальный центр управления в кризисных ситуациях и более 80 его филиалов по всей стране, а также созданную на его основе единую информационную сеть центров в Армении, Сербии, Никарагуа, Кубе и Швейцарии.
"На этом фоне все большее значение приобретает совместная слаженная работа и взаимодействие на профильной международной площадке – МОГО", - заключил представитель ведомства.
МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.
Отправка гуманитарной помощи
Глава МЧС рассказал, как Россия помогла странам БРИКС во время пандемии
8 сентября, 17:06
 
РоссияАрменияСербияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МОГОМеждународная организация гражданской обороныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала