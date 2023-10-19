https://ria.ru/20231019/mchs-1903816294.html

МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО

МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО - РИА Новости, 19.10.2023

МЧС России возглавило исполнительный совет МОГО

Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:07

2023-10-19T13:07

2023-10-19T13:07

россия

армения

сербия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мого

международная организация гражданской обороны

общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Такое решение принято на 56-м заседании исполнительного совета МОГО, которое состоялось в столице Киргизской Республики. Свою кандидатуру на председательство Россия выдвинула еще в феврале текущего года", - сказал собеседник агентства, добавив, что председательство МЧС России в МОГО продлится до 2025 года. "Председатель исполнительного совета – одна из важных и очень ответственных должностей в структуре Международной организации гражданской обороны. В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран-членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, гуманитарными катастрофами", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова. Собеседник агентства добавил, что сегодня российское спасательное ведомство - это более 300 тысяч высококлассных специалистов: пожарных, спасателей, медиков, летчиков, горноспасателей, кинологов, водолазов и представителей других профессий. Все они оснащены самым современным пожарно-спасательным оборудованием и техникой, имеют необходимый уровень профессиональной подготовки и всегда готовы прийти на помощь в любой точке земного шара. Важным принципом построения работы МЧС России является дифференцированный и поэтапный подход к обеспечению комплексной безопасности, сформированный на основе лучших российских и зарубежных практик. При этом первоочередное место отводится вопросам предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций. Такая задача успешно реализуется через Национальный центр управления в кризисных ситуациях и более 80 его филиалов по всей стране, а также созданную на его основе единую информационную сеть центров в Армении, Сербии, Никарагуа, Кубе и Швейцарии. "На этом фоне все большее значение приобретает совместная слаженная работа и взаимодействие на профильной международной площадке – МОГО", - заключил представитель ведомства. МОГО - единственная международная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне. В ее состав входят 60 государств, включая Россию. Еще 21 организация являются аффилированными членами, в том числе ряд вузов и учреждений МЧС РФ.

https://ria.ru/20230921/oon-1897794724.html

https://ria.ru/20230908/gumpomosch-1895048769.html

россия

армения

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, сербия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мого, международная организация гражданской обороны, общество