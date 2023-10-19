https://ria.ru/20231019/magnit-1903751813.html

"Магнит" запустит собственный маркетплейс

"Магнит" запустит собственный маркетплейс - РИА Новости, 19.10.2023

"Магнит" запустит собственный маркетплейс

Розничная сеть "Магнит" выкупит маркетплейс KazanExpress и запустит на его основе свою торговую площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:22

2023-10-19T09:22

2023-10-19T15:06

экономика

сергей еремеев

рбк (медиагруппа)

aliexpress

магнит (компания-ритейлер)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Розничная сеть "Магнит" выкупит маркетплейс KazanExpress и запустит на его основе свою торговую площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК со ссылкой на представителей "Магнита" и AliExpress."География и число пунктов выдачи будут "кратно увеличены" <...> за счет открытия пунктов выдачи заказов в магазинах "Магнита", — говорится в статье со ссылкой на представителя торговой сети.Кроме того, будущий владелец собирается привлекать новых продавцов и расширять товарные категории."Магнит" купит все сто процентов ООО "КазаньЭкспресс", которое сейчас принадлежит "дочке" "AliExpress Россия" — компании "Агрегатор-онлайн" (56,3%), владельцу холдинга FIX Сергею Еремееву (33,8%), а также основателям маркетплейса Линару Хуснуллину (7,8%) и Кевину Ханде (2,1%).Сумма сделки не раскрывается. По оценкам экспертов, она может составить десять миллиардов рублей. Как уточнил представитель "Магнита", покупку профинансируют из собственных средств компании.По данным источника, близкого к одной из сторон, ретейлер после подписания соглашения подаст ходатайство в ФАС.

https://ria.ru/20230821/yabloki-1891351226.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сергей еремеев, рбк (медиагруппа), aliexpress, магнит (компания-ритейлер)