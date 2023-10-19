https://ria.ru/20231019/magnit-1903751813.html
"Магнит" запустит собственный маркетплейс
"Магнит" запустит собственный маркетплейс - РИА Новости, 19.10.2023
"Магнит" запустит собственный маркетплейс
Розничная сеть "Магнит" выкупит маркетплейс KazanExpress и запустит на его основе свою торговую площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:22
2023-10-19T09:22
2023-10-19T15:06
экономика
сергей еремеев
рбк (медиагруппа)
aliexpress
магнит (компания-ритейлер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749675610_0:177:3128:1937_1920x0_80_0_0_b144d709007093c94572671b3ace1d31.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Розничная сеть "Магнит" выкупит маркетплейс KazanExpress и запустит на его основе свою торговую площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК со ссылкой на представителей "Магнита" и AliExpress."География и число пунктов выдачи будут "кратно увеличены" <...> за счет открытия пунктов выдачи заказов в магазинах "Магнита", — говорится в статье со ссылкой на представителя торговой сети.Кроме того, будущий владелец собирается привлекать новых продавцов и расширять товарные категории."Магнит" купит все сто процентов ООО "КазаньЭкспресс", которое сейчас принадлежит "дочке" "AliExpress Россия" — компании "Агрегатор-онлайн" (56,3%), владельцу холдинга FIX Сергею Еремееву (33,8%), а также основателям маркетплейса Линару Хуснуллину (7,8%) и Кевину Ханде (2,1%).Сумма сделки не раскрывается. По оценкам экспертов, она может составить десять миллиардов рублей. Как уточнил представитель "Магнита", покупку профинансируют из собственных средств компании.По данным источника, близкого к одной из сторон, ретейлер после подписания соглашения подаст ходатайство в ФАС.
https://ria.ru/20230821/yabloki-1891351226.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749675610_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_9ea327145864f46790765990c2f3c985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей еремеев, рбк (медиагруппа), aliexpress, магнит (компания-ритейлер)
Экономика, Сергей Еремеев, РБК (медиагруппа), AliExpress, Магнит (компания-ритейлер)
"Магнит" запустит собственный маркетплейс
"Магнит" запустит свой маркетплейс на базе KazanExpress
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Розничная сеть "Магнит" выкупит маркетплейс KazanExpress и запустит на его основе свою торговую площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК
со ссылкой на представителей "Магнита" и AliExpress.
"География и число пунктов выдачи будут "кратно увеличены" <...> за счет открытия пунктов выдачи заказов в магазинах "Магнита", — говорится в статье со ссылкой на представителя торговой сети.
Кроме того, будущий владелец собирается привлекать новых продавцов и расширять товарные категории.
"Магнит" купит все сто процентов ООО "КазаньЭкспресс", которое сейчас принадлежит "дочке" "AliExpress Россия" — компании "Агрегатор-онлайн" (56,3%), владельцу холдинга FIX Сергею Еремееву
(33,8%), а также основателям маркетплейса Линару Хуснуллину (7,8%) и Кевину Ханде (2,1%).
Сумма сделки не раскрывается. По оценкам экспертов, она может составить десять миллиардов рублей. Как уточнил представитель "Магнита", покупку профинансируют из собственных средств компании.
По данным источника, близкого к одной из сторон, ретейлер после подписания соглашения подаст ходатайство в ФАС.
"Магнит" планирует поставлять в свои магазины только отечественные яблоки