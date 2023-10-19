https://ria.ru/20231019/lavrov-1903814413.html

Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов

Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов - РИА Новости, 19.10.2023

Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:04

2023-10-19T13:04

2023-10-19T13:14

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в четверг в МИД России."Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Также Лавров и Цой Сон Хи заявили о приверженности дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове."Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем, готовность прилагать совместные усилия для снижения напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД РФ.В ходе переговоров в Пхеньяне Лавров пригласил коллегу из КНДР Цой Сон Хи посетить российскую столицу с визитомЛавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.

https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html

https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html

сша

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пхеньян

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в мире, сша, россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын