Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили решимость противостоять устремлениям США
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в четверг в МИД России.
"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Также Лавров и Цой Сон Хи заявили о приверженности дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем, готовность прилагать совместные усилия для снижения напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД РФ.
В ходе переговоров в Пхеньяне Лавров пригласил коллегу из КНДР Цой Сон Хи посетить российскую столицу с визитом
Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.