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Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов - РИА Новости, 19.10.2023
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13:04 19.10.2023 (обновлено: 13:14 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903814413.html
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:04
2023-10-19T13:14
в мире
сша
россия
пхеньян
сергей лавров
цой сон хи
ким чен ын
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в четверг в МИД России."Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Также Лавров и Цой Сон Хи заявили о приверженности дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове."Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем, готовность прилагать совместные усилия для снижения напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД РФ.В ходе переговоров в Пхеньяне Лавров пригласил коллегу из КНДР Цой Сон Хи посетить российскую столицу с визитомЛавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html
https://ria.ru/20231018/spetsoperatsiya-1903648927.html
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в мире, сша, россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын
В мире, США, Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын
Лавров и глава МИД КНДР обсудили график политических контактов

Лавров и глава МИД КНДР подтвердили решимость противостоять устремлениям США

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с Министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в четверг в МИД России.
"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Также Лавров и Цой Сон Хи заявили о приверженности дипломатическому решению ситуации на Корейском полуострове.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем, готовность прилагать совместные усилия для снижения напряженности в регионе", - говорится в заявлении МИД РФ.
В ходе переговоров в Пхеньяне Лавров пригласил коллегу из КНДР Цой Сон Хи посетить российскую столицу с визитом
Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
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