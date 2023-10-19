Рейтинг@Mail.ru
На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:14 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kurily-1903789230.html
На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет
На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет - РИА Новости, 19.10.2023
На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет
Российский самолет Ан-28 в четверг совершил первый в истории рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:14
2023-10-19T12:14
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
курильские острова
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152919/58/1529195862_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_6e00c3d90bcab4f23f2df3258c930dee.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Российский самолет Ан-28 в четверг совершил первый в истории рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. С 2023 года на Парамушире строят аэропорт, на сегодняшний день полностью готова взлетно-посадочная полоса. "Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолет АН-28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо-Курильска. Экипаж выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство области и авиакомпания "Аврора" прорабатывают вопрос о начале авиасообщения с Сахалина с Северными Курилами. По традиции воздушный борт встретили водяной аркой.
https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html
курильские острова
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152919/58/1529195862_80:0:1104:768_1920x0_80_0_0_13acee4bcc88638a9941403a6c28cd85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, курильские острова, сахалинская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Курильские острова, Сахалинская область
На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет

Российский самолет Ан-28 совершил первый в истории рейс на остров Парамушир

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Российский самолет Ан-28 в четверг совершил первый в истории рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
С 2023 года на Парамушире строят аэропорт, на сегодняшний день полностью готова взлетно-посадочная полоса.
"Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолет АН-28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо-Курильска. Экипаж выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство области и авиакомпания "Аврора" прорабатывают вопрос о начале авиасообщения с Сахалина с Северными Курилами. По традиции воздушный борт встретили водяной аркой.
Вид на вулкан Баранский на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
На курильском Итурупе в 2024 году появится гостиничный комплекс
11 сентября, 04:45
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыКурильские островаСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала