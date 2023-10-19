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На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет

На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет - РИА Новости, 19.10.2023

На курильском острове Парамушир впервые приземлился самолет

Российский самолет Ан-28 в четверг совершил первый в истории рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:14

2023-10-19T12:14

2023-10-19T12:14

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Российский самолет Ан-28 в четверг совершил первый в истории рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. С 2023 года на Парамушире строят аэропорт, на сегодняшний день полностью готова взлетно-посадочная полоса. "Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолет АН-28. Он совершил посадку на новой взлетно-посадочной полосе Северо-Курильска. Экипаж выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство области и авиакомпания "Аврора" прорабатывают вопрос о начале авиасообщения с Сахалина с Северными Курилами. По традиции воздушный борт встретили водяной аркой.

https://ria.ru/20230911/iturup-1895445036.html

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