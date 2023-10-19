https://ria.ru/20231019/kupol-1903946209.html

СМИ: "Железный купол" может не справиться при расширении конфликта

СМИ: "Железный купол" может не справиться при расширении конфликта - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: "Железный купол" может не справиться при расширении конфликта

Высокотехнологичная израильская система ПРО "Железный купол", разработанная при поддержке США, может не справится с ракетными ударами в случае расширения... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:49

2023-10-19T20:49

2023-10-19T21:12

израиль

сша

россия

владимир путин

джордж вашингтон

хезболла

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807882803_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d20ada74c45d03c69f2ca2bef7fc209.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Высокотехнологичная израильская система ПРО "Железный купол", разработанная при поддержке США, может не справится с ракетными ударами в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. Агентство отмечает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта даже небольшое снижение коэффициента перехвата "Железного купола" до 80% может привести к увеличению числа не сбитых системой ПРО ракет. "Если "Хезболлах" вступит в текущий конфликт, безусловно, существует риск того, что "Железный купол" будет подавлен ракетным огнем", - сказал агентству научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Шаан Шейх. Эксперт подчеркнул, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" является "самым вооруженным негосударственным актором" в мире и располагает большим и разнообразным арсеналом неуправляемых артиллерийских ракет, а также баллистических, противовоздушных и противотанковых ракет. Профессор Университета Джорджа Вашингтона в США Александр Даунс сказал агентству, что ракетный арсенал "Хезболлах" превосходит запасы движения ХАМАС "по качеству и точности". По оценкам эксперта, если "Хезболлах" произведет массированный залп, некоторые снаряды могут прорвать систему противовоздушной обороны Израиля. По информации Блумберг, в распоряжении "Хезболлах" находится около 100 тысяч ракет. Американские СМИ при освещении конфликта в Израиле ранее признавали, что высокотехнологичная израильская система ПРО "Железный купол", разработанная при поддержке США, вопреки ожиданиям не смогла защитить гражданское население Израиля и отразить массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. "Железный купол" - система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии она находится с 2011 года. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/baza-1903898246.html

https://ria.ru/20231019/deystviya-1903940019.html

https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сша, россия, владимир путин, джордж вашингтон, хезболла, хамас, оон