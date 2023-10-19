https://ria.ru/20231019/kuleba-1903899150.html

Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем

Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2023

Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:00

2023-10-19T17:00

2023-10-19T17:01

общество

украина

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. В интервью журналисты поинтересовались переменой во внешности заметно похудевшего министра. "Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла... Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел", - заявил Кулеба. Кулеба не уточнил, какой именно недуг его поразил, отметив лишь необходимость соблюдать диету и поддерживать достаточный уровень физической активности.

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895973487.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, украина, дмитрий кулеба