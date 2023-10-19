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Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2023
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17:00 19.10.2023 (обновлено: 17:01 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kuleba-1903899150.html
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2023
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:00
2023-10-19T17:01
общество
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. В интервью журналисты поинтересовались переменой во внешности заметно похудевшего министра. "Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла... Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел", - заявил Кулеба. Кулеба не уточнил, какой именно недуг его поразил, отметив лишь необходимость соблюдать диету и поддерживать достаточный уровень физической активности.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895973487.html
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общество, украина, дмитрий кулеба
Общество, Украина, Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем

Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что похудел из-за проблем со здоровьем

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть.
В интервью журналисты поинтересовались переменой во внешности заметно похудевшего министра.
«
"Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла... Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел", - заявил Кулеба.
Кулеба не уточнил, какой именно недуг его поразил, отметив лишь необходимость соблюдать диету и поддерживать достаточный уровень физической активности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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