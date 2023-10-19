https://ria.ru/20231019/kuleba-1903899150.html
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 19.10.2023
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:00
2023-10-19T17:00
2023-10-19T17:01
общество
украина
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ce65d678bb55ebb76f146b49e540138e.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых ему пришлось похудеть. В интервью журналисты поинтересовались переменой во внешности заметно похудевшего министра. "Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла... Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней - побочный эффект: немного похудел", - заявил Кулеба. Кулеба не уточнил, какой именно недуг его поразил, отметив лишь необходимость соблюдать диету и поддерживать достаточный уровень физической активности.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895973487.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867448325_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2e2e48a29c93aa3efb3da1cedcc4270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, дмитрий кулеба
Общество, Украина, Дмитрий Кулеба
Кулеба рассказал о проблемах со здоровьем
Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что похудел из-за проблем со здоровьем