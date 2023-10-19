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Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2023
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Краснодарский край
 
12:40 19.10.2023 (обновлено: 12:41 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kuban-1903800899.html
Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области
Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2023
Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области
Краснодарский край планирует построить восемь многофункциональных спортплощадок в населенных пунктах Херсонской области, которые будут открыты для всех жителей... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:40
2023-10-19T12:41
краснодарский край
общество
херсонская область
краснодарский край
геническ
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Краснодарский край планирует построить восемь многофункциональных спортплощадок в населенных пунктах Херсонской области, которые будут открыты для всех жителей региона, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. "По поручению президента России мы помогаем подшефному региону – Херсонской области – возвращаться к мирной жизни, для этого восстанавливаем социальную инфраструктуру. Всего планируем построить восемь новых спортивных объектов. Наши строители уже приступили к подготовке участков для дальнейшего возведения многофункциональных спортплощадок. Часть из них будут открыты на территориях образовательных учреждений, но заниматься на них смогут все желающие", – передает пресс-служба слова Кондратьев. Отмечается, что спортплощадки будут расположены в Геническе на территории школ №3 и №4, а также на улице имени Гоголя. В поселке Новотроицкое – в школе №1, в поселке Новоалексеевка – по улице Дружбы народов. Современные спортобъекты также возведут в городе Скадовск, поселках Каланчак и Чаплинка. Территория площадок составит 50х22 метра. Они включат в себя игровые поля и воркаут-зоны с уличными тренажерами. Прилегающая территория также будет благоустроена, добавляют власти. На данный момент строители из Краснодарского края продолжают восстанавливать центральную больницу Геническа, а также модернизируют школы региона.
https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html
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херсонская область
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общество, херсонская область , краснодарский край, геническ, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Херсонская область , Краснодарский край, Геническ, Вениамин Кондратьев
Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области

Кубань построит восемь многофункциональных спортплощадок в Херсонской области

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Краснодарский край планирует построить восемь многофункциональных спортплощадок в населенных пунктах Херсонской области, которые будут открыты для всех жителей региона, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"По поручению президента России мы помогаем подшефному региону – Херсонской области – возвращаться к мирной жизни, для этого восстанавливаем социальную инфраструктуру. Всего планируем построить восемь новых спортивных объектов. Наши строители уже приступили к подготовке участков для дальнейшего возведения многофункциональных спортплощадок. Часть из них будут открыты на территориях образовательных учреждений, но заниматься на них смогут все желающие", – передает пресс-служба слова Кондратьев.
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Отмечается, что спортплощадки будут расположены в Геническе на территории школ №3 и №4, а также на улице имени Гоголя. В поселке Новотроицкое – в школе №1, в поселке Новоалексеевка – по улице Дружбы народов. Современные спортобъекты также возведут в городе Скадовск, поселках Каланчак и Чаплинка.
Территория площадок составит 50х22 метра. Они включат в себя игровые поля и воркаут-зоны с уличными тренажерами. Прилегающая территория также будет благоустроена, добавляют власти.
На данный момент строители из Краснодарского края продолжают восстанавливать центральную больницу Геническа, а также модернизируют школы региона.
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Краснодарский крайОбществоХерсонская областьКраснодарский крайГеническВениамин Кондратьев
 
 
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