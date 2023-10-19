https://ria.ru/20231019/kuban-1903800899.html

Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области

Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2023

Кубань построит восемь спортплощадок в Херсонской области

Краснодарский край планирует построить восемь многофункциональных спортплощадок в населенных пунктах Херсонской области, которые будут открыты для всех жителей... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:40

2023-10-19T12:40

2023-10-19T12:41

краснодарский край

общество

херсонская область

краснодарский край

геническ

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Краснодарский край планирует построить восемь многофункциональных спортплощадок в населенных пунктах Херсонской области, которые будут открыты для всех жителей региона, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. "По поручению президента России мы помогаем подшефному региону – Херсонской области – возвращаться к мирной жизни, для этого восстанавливаем социальную инфраструктуру. Всего планируем построить восемь новых спортивных объектов. Наши строители уже приступили к подготовке участков для дальнейшего возведения многофункциональных спортплощадок. Часть из них будут открыты на территориях образовательных учреждений, но заниматься на них смогут все желающие", – передает пресс-служба слова Кондратьев. Отмечается, что спортплощадки будут расположены в Геническе на территории школ №3 и №4, а также на улице имени Гоголя. В поселке Новотроицкое – в школе №1, в поселке Новоалексеевка – по улице Дружбы народов. Современные спортобъекты также возведут в городе Скадовск, поселках Каланчак и Чаплинка. Территория площадок составит 50х22 метра. Они включат в себя игровые поля и воркаут-зоны с уличными тренажерами. Прилегающая территория также будет благоустроена, добавляют власти. На данный момент строители из Краснодарского края продолжают восстанавливать центральную больницу Геническа, а также модернизируют школы региона.

https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html

https://ria.ru/20230812/melitopol-1889742954.html

херсонская область

краснодарский край

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, херсонская область , краснодарский край, геническ, вениамин кондратьев