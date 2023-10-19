https://ria.ru/20231019/krivoy_rog-1903909883.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в четверг в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:37

2023-10-19T17:37

2023-10-19T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кривой рог

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного". На Днепропетровщине объявлена воздушная тревога", - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также объявлена в соседней Кировоградской, а также в Николаевской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html

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днепропетровская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, кривой рог, ситуация в днр и лнр