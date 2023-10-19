https://ria.ru/20231019/krivoy_rog-1903909883.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 19.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в четверг в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:37
2023-10-19T17:37
2023-10-19T17:37
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
кривой рог
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного". На Днепропетровщине объявлена воздушная тревога", - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также объявлена в соседней Кировоградской, а также в Николаевской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, кривой рог, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное" сообщило о звуках взрывов в Кривом Роге