https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html

"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ

"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023

"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ

Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:14

2023-10-19T10:14

2023-10-19T21:30

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают", — указал эксперт.Он также отметил, что российские военные перешли в новую фазу ведения специальной военной операции, подчеркнув, что в скором времени последуют освобождения новых территорий, подконтрольных киевскому режиму."Российские военные контролируют поле боя", — резюмировал Риттер.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Китае, заявил, что ВСУ не добиваются результатов на различных направлениях, при этом несут потери.

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политика, в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша