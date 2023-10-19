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"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:14
2023-10-19T10:14
2023-10-19T21:30
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают", — указал эксперт.Он также отметил, что российские военные перешли в новую фазу ведения специальной военной операции, подчеркнув, что в скором времени последуют освобождения новых территорий, подконтрольных киевскому режиму."Российские военные контролируют поле боя", — резюмировал Риттер.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Китае, заявил, что ВСУ не добиваются результатов на различных направлениях, при этом несут потери.
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Политика, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают ВСУ в трех котлах