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"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
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10:14 19.10.2023 (обновлено: 21:30 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ
Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:14
2023-10-19T21:30
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россия
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают&quot;, — указал эксперт.Он также отметил, что российские военные перешли в новую фазу ведения специальной военной операции, подчеркнув, что в скором времени последуют освобождения новых территорий, подконтрольных киевскому режиму.&quot;Российские военные контролируют поле боя&quot;, — резюмировал Риттер.Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Китае, заявил, что ВСУ не добиваются результатов на различных направлениях, при этом несут потери.
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
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политика, в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Политика, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Русские контролируют". В США заявили о трех котлах для ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВС России уничтожают ВСУ в трех котлах

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне СВО, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают", — указал эксперт.

Он также отметил, что российские военные перешли в новую фазу ведения специальной военной операции, подчеркнув, что в скором времени последуют освобождения новых территорий, подконтрольных киевскому режиму.
«

"Российские военные контролируют поле боя", — резюмировал Риттер.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Китае, заявил, что ВСУ не добиваются результатов на различных направлениях, при этом несут потери.
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