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Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 19.10.2023
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14:18 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/konventsiya-1903843347.html
Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, соответствующий... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:18
2023-10-19T14:18
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивалось, что из-за наличия в российском законодательств норм, закрепляющих права нацменьшинств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация Россией этой конвенции не приведёт к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств. Резолюцией комитета министров Совета Европы от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в структуре Совета Европы, а в некоторых из них права РФ были "существенно ограничены". Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.
https://ria.ru/20230919/prava-1897416943.html
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россия, владимир путин, совет европы, совет федерации рф, в мире
Россия, Владимир Путин, Совет Европы, Совет Федерации РФ, В мире
Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивалось, что из-за наличия в российском законодательств норм, закрепляющих права нацменьшинств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация Россией этой конвенции не приведёт к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств.
Резолюцией комитета министров Совета Европы от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в структуре Совета Европы, а в некоторых из них права РФ были "существенно ограничены". Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.
Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.
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