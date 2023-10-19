https://ria.ru/20231019/konventsiya-1903843347.html

Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств - РИА Новости, 19.10.2023

Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, соответствующий... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:18

2023-10-19T14:18

2023-10-19T14:18

россия

владимир путин

совет европы

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606561_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b06dce2bfd622af33863823bf59c049.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В заключении комитета Совфеда по международным делам подчеркивалось, что из-за наличия в российском законодательств норм, закрепляющих права нацменьшинств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация Россией этой конвенции не приведёт к снижению конституционных гарантий прав нацменьшинств. Резолюцией комитета министров Совета Европы от 23 марта 2022 года Россия была исключена из ряда документов, открытых для нечленов Совета Европы и организаций в структуре Совета Европы, а в некоторых из них права РФ были "существенно ограничены". Другой резолюцией были также существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств. Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.

https://ria.ru/20230919/prava-1897416943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, совет европы, совет федерации рф, в мире