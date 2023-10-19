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Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт - РИА Новости, 19.10.2023
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03:46 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/konkurentsiya-1903732162.html
Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт
Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт - РИА Новости, 19.10.2023
Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт
К противостоянию традиционных разведок государств в мире в ближайшем будущем могут добавиться новые игроки, а именно спецслужбы и частные военные компании (ЧВК) РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T03:46
2023-10-19T03:46
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
google
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. К противостоянию традиционных разведок государств в мире в ближайшем будущем могут добавиться новые игроки, а именно спецслужбы и частные военные компании (ЧВК) транснациональных корпораций, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта (ИИ), говорится в статье "Перспективы применения искусственного интеллекта в разведывательной работе" Сергея Денисенцева. Статья Денисенцева опубликована в первом номере альманаха "Невидимое измерение" - российского аналитического издания, которое специализируется на изучении разведок государств мира, в том числе ЦРУ, Ми-6, "Моссада" и других. "Вполне может быть, что популярная у визионеров и футуристов концепция замены национальных государств вне- и наднациональными суперкорпорациями в качестве ключевых акторов мировой политики станет реальностью благодаря технологическому превосходству корпораций в ключевой для мировой экономики XXI веке сфере ИИ. Тогда к противостоянию разведок наций присоединятся новые акторы в виде спецслужб и ЧВК транснациональных корпораций, дополненных мощью искусственного интеллекта", - отмечает автор. В этой связи он напомнил, что в начале сентября 2023 года главной темой обсуждения специалистов и исследователей ИИ стал анонс новой модели ИИ Google Gemini, которая, как заявлено, превосходит GPT-4 в пять раз по вычислительным возможностям. "То, что системы такого уровня создаются теперь уже исключительно частными компаниями, вновь активизировало дискуссию о скором достижении корпорациями устойчивого технологического превосходства над национальными структурами (в том числе разведками - ред)", - говорится в статье. Денисенцев подчеркнул, что стратегическая разведка всегда являлась одной из вершин интеллектуальной деятельности - на уровне исследовательской работы, познания в научном смысле. Совсем не случайно разведка по-английски Intelligence - это слово можно перевести на русский и как "ум, умственная одаренность", и как "интеллект". Но интеллект может быть не только естественный, человеческий, но и искусственный - интеллект машин и программного обеспечения. "Не случайно, что уже первые попытки создать искусственный интеллект были во многом продиктованы требованиями разведывательных служб ведущих государств мира", - отметил Денисенцев. Он также процитировал слова генерального директора Google Сундара Пичаи: "ИИ является одной из наиболее важных вещей, над которыми работает человечество. Это более важно, чем, я не знаю, электричество или огонь".
https://ria.ru/20231018/mintsifry-1903526132.html
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РИА Новости
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центральное разведывательное управление (цру), моссад, google
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Google
Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт

Эксперт Денисенцев: Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. К противостоянию традиционных разведок государств в мире в ближайшем будущем могут добавиться новые игроки, а именно спецслужбы и частные военные компании (ЧВК) транснациональных корпораций, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта (ИИ), говорится в статье "Перспективы применения искусственного интеллекта в разведывательной работе" Сергея Денисенцева.
Статья Денисенцева опубликована в первом номере альманаха "Невидимое измерение" - российского аналитического издания, которое специализируется на изучении разведок государств мира, в том числе ЦРУ, Ми-6, "Моссада" и других.
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"Вполне может быть, что популярная у визионеров и футуристов концепция замены национальных государств вне- и наднациональными суперкорпорациями в качестве ключевых акторов мировой политики станет реальностью благодаря технологическому превосходству корпораций в ключевой для мировой экономики XXI веке сфере ИИ. Тогда к противостоянию разведок наций присоединятся новые акторы в виде спецслужб и ЧВК транснациональных корпораций, дополненных мощью искусственного интеллекта", - отмечает автор.
В этой связи он напомнил, что в начале сентября 2023 года главной темой обсуждения специалистов и исследователей ИИ стал анонс новой модели ИИ Google Gemini, которая, как заявлено, превосходит GPT-4 в пять раз по вычислительным возможностям.
"То, что системы такого уровня создаются теперь уже исключительно частными компаниями, вновь активизировало дискуссию о скором достижении корпорациями устойчивого технологического превосходства над национальными структурами (в том числе разведками - ред)", - говорится в статье.
Денисенцев подчеркнул, что стратегическая разведка всегда являлась одной из вершин интеллектуальной деятельности - на уровне исследовательской работы, познания в научном смысле. Совсем не случайно разведка по-английски Intelligence - это слово можно перевести на русский и как "ум, умственная одаренность", и как "интеллект". Но интеллект может быть не только естественный, человеческий, но и искусственный - интеллект машин и программного обеспечения.
"Не случайно, что уже первые попытки создать искусственный интеллект были во многом продиктованы требованиями разведывательных служб ведущих государств мира", - отметил Денисенцев.
Он также процитировал слова генерального директора Google Сундара Пичаи: "ИИ является одной из наиболее важных вещей, над которыми работает человечество. Это более важно, чем, я не знаю, электричество или огонь".
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадGoogle
 
 
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