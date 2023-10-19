https://ria.ru/20231019/konflikt-1903834971.html

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 19

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 19 - РИА Новости, 19.10.2023

Число россиян, погибших в израильско-палестинском конфликте, возросло до 19

Число погибших россиян во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 19, по меньшей мере двое удерживаются в заложниках движением ХАМАС в секторе РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:58

2023-10-19T13:58

2023-10-19T14:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число погибших россиян во время эскалации палестино-израильского конфликта достигло 19, по меньшей мере двое удерживаются в заложниках движением ХАМАС в секторе Газа, сообщила РИА Новости пресс-служба российского посольства."Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12.00 19 октября, по уточнённой информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими... По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа", - сообщили в посольстве. Отмечается, что консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками российских граждан и занимается выяснением всех обстоятельств."Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан. В координации с израильской стороной, в том числе по линии МВД России, проводим соответствующую проверку", - добавили в дипломатическом представительстве. В посольстве подчеркнули, что прилагают максимум усилий для установления местонахождения пропавших граждан.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 3,5 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

https://ria.ru/20231019/izrail-1903772272.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина