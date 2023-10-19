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Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 19.10.2023
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15:43 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kodeks-1903875697.html
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса"
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" - РИА Новости, 19.10.2023
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса"
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" России, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:43
2023-10-19T15:43
общество
россия
ирина рукавишникова
госдума рф
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" России, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Мы начинаем обсуждать концепцию нового документа, концепцию "Цифрового кодекса". Министерство цифрового развития такой документ подготовило. Пока это еще на стадии проекта", - сказала Рукавишникова на заседании круглого стола по теме "Цифровые компетенции юристов". Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году. Сенатор рассказал, что основными целями создания Цифрового кодекса является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики. По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
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общество, россия, ирина рукавишникова , госдума рф
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Госдума РФ
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса"

Сенатор Рукавишникова: Минцифры подготовило концепцию "Цифрового кодекса" России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса" России, сообщила первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Мы начинаем обсуждать концепцию нового документа, концепцию "Цифрового кодекса". Министерство цифрового развития такой документ подготовило. Пока это еще на стадии проекта", - сказала Рукавишникова на заседании круглого стола по теме "Цифровые компетенции юристов".
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Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году.
Сенатор рассказал, что основными целями создания Цифрового кодекса является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики.
По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
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ОбществоРоссияИрина РукавишниковаГосдума РФ
 
 
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