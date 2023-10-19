https://ria.ru/20231019/kndr-1903743925.html
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:57
2023-10-19T07:57
2023-10-19T12:20
сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР. "Стал бы", - ответил министр на вопрос журналиста, рекомендовал бы ли он Северную Корею как место отдыха для российских туристов.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html
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сергей лавров, россия, новости - туризм
Сергей Лавров, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Глава МИД Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдыхать в КНДР