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Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам - РИА Новости, 19.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:57 19.10.2023 (обновлено: 12:20 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/kndr-1903743925.html
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам - РИА Новости, 19.10.2023
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:57
2023-10-19T12:20
сергей лавров
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туризм
новости - туризм
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР. "Стал бы", - ответил министр на вопрос журналиста, рекомендовал бы ли он Северную Корею как место отдыха для российских туристов.
https://ria.ru/20231019/lavrov-1903734203.html
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сергей лавров, россия, новости - туризм
Сергей Лавров, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Лавров отметил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам

Глава МИД Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдыхать в КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы российским туристам отдохнуть в КНДР.
"Стал бы", - ответил министр на вопрос журналиста, рекомендовал бы ли он Северную Корею как место отдыха для российских туристов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Лавров объявил о выходе отношений России и КНДР на новый уровень
Вчера, 04:25
 
ТуризмСергей ЛавровРоссияНовости - Туризм
 
 
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