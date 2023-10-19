https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:41
2023-10-19T12:41
2023-10-19T12:41
экономика
китай
россия
пекин
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине. "В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, пекин, александр новак
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Александр Новак
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Новак обсудил с зампремьера Госсовета Китая поставки энергоресурсов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине
.
"В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - говорится в сообщении.
Сечин отметил безопасность экспорта нефти из России в Китай