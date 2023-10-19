https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html

Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов

Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов - РИА Новости, 19.10.2023

Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов

Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:41

2023-10-19T12:41

2023-10-19T12:41

экономика

китай

россия

пекин

александр новак

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине. "В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html

китай

россия

пекин

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, пекин, александр новак