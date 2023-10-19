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Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов - РИА Новости, 19.10.2023
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12:41 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов
Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:41
2023-10-19T12:41
экономика
китай
россия
пекин
александр новак
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине. "В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html
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экономика, китай, россия, пекин, александр новак
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Александр Новак
Россия и Китай обсудили поставки энергоресурсов

Новак обсудил с зампремьера Госсовета Китая поставки энергоресурсов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Александр Новак и зампремьера Госсовета КНР Дин Сюэсян обсудили взаимодействие по поставкам энергоресурсов в Китай, а также расширение инвестиций в российский топливно-энергетический комплекс, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Обсуждения прошли во время встречи сопредседателей межправительственной российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству в четверг в Пекине.
"В ходе встречи сопредседатели обсудили взаимодействие в области поставок нефти, газа, угля и электроэнергии в Китай, а также в сфере мирного атома, расширение инвестиций китайских компаний в объекты ТЭК и газопереработки на территории России", - говорится в сообщении.
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