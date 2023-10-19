https://ria.ru/20231019/kitay-1903767222.html
Новак заявил о росте экспорта энергоресурсов в Китай
Новак заявил о росте экспорта энергоресурсов в Китай - РИА Новости, 19.10.2023
Новак заявил о росте экспорта энергоресурсов в Китай
Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пятом Российско-китайском... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:34
2023-10-19T10:34
2023-10-19T11:02
экономика
китай
россия
александр новак
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пятом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Сегодня между Россией и Китаем развиваются широкие направления сотрудничества во всех секторах энергетики. Видим высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов", – сказал Новак."Энергетика - одно из ключевых направлений нашего взаимодействия. В течение многих лет Россия - надёжный партнёр наших друзей по обеспечению энергобезопасности. Российский экспорт энергетических товаров в КНР в этом году вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Новак в ходе выступления на Пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме."Будем рады видеть китайский бизнес в числе партнеров при разработке перспективных углеводородных месторождений как в России, так и на территории третьих стран", - сказал он.
https://ria.ru/20231018/vzaimodeystvie-1903505742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, александр новак
Экономика, Китай, Россия, Александр Новак
Новак заявил о росте экспорта энергоресурсов в Китай
Новак: экспорт энергоресурсов в Китай в этом году вырос на 17 процентов
ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Россия видит высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пятом Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Сегодня между Россией и Китаем развиваются широкие направления сотрудничества во всех секторах энергетики. Видим высокий потенциал увеличения поставок энергоресурсов", – сказал Новак.
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"Энергетика - одно из ключевых направлений нашего взаимодействия. В течение многих лет Россия - надёжный партнёр наших друзей по обеспечению энергобезопасности. Российский экспорт энергетических товаров в КНР в этом году вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Новак в ходе выступления на Пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
"Будем рады видеть китайский бизнес в числе партнеров при разработке перспективных углеводородных месторождений как в России, так и на территории третьих стран", - сказал он.
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