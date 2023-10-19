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МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 19.10.2023
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10:32 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 19.10.2023
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике
Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:32
2023-10-19T10:32
в мире
россия
китай
арктика
мао нин
форум "один пояс - один путь"
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Накануне, выступая на открытии форума "Один пояс, один путь" в Пекине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. "Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, готов ли Китай сотрудничать с Россией в рамках Северного морского пути.
https://ria.ru/20231018/politika-1903603851.html
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в мире, россия, китай, арктика, мао нин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Россия, Китай, Арктика, Мао Нин, Форум "Один пояс - один путь"
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике

МИД: Китай готов сотрудничать с Россией в разных сферах, включая Севморпуть

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Накануне, выступая на открытии форума "Один пояс, один путь" в Пекине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути.
"Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, готов ли Китай сотрудничать с Россией в рамках Северного морского пути.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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