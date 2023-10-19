https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html

МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике

МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 19.10.2023

МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике

Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:32

2023-10-19T10:32

2023-10-19T10:32

в мире

россия

китай

арктика

мао нин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Накануне, выступая на открытии форума "Один пояс, один путь" в Пекине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. "Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, готов ли Китай сотрудничать с Россией в рамках Северного морского пути.

https://ria.ru/20231018/politika-1903603851.html

россия

китай

арктика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, арктика, мао нин, форум "один пояс - один путь"