https://ria.ru/20231019/kitay-1903766701.html
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике - РИА Новости, 19.10.2023
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике
Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:32
2023-10-19T10:32
2023-10-19T10:32
в мире
россия
китай
арктика
мао нин
форум "один пояс - один путь"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Накануне, выступая на открытии форума "Один пояс, один путь" в Пекине, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает заинтересованные страны к сотрудничеству в развитии Северного морского пути. "Китай готов осуществлять сотрудничество с Россией в различных областях, в том числе в Арктике, на основе принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, готов ли Китай сотрудничать с Россией в рамках Северного морского пути.
https://ria.ru/20231018/politika-1903603851.html
россия
китай
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, арктика, мао нин, форум "один пояс - один путь"
В мире, Россия, Китай, Арктика, Мао Нин, Форум "Один пояс - один путь"
МИД Китая заявил о готовности сотрудничать с Россией в Арктике
МИД: Китай готов сотрудничать с Россией в разных сферах, включая Севморпуть