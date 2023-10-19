https://ria.ru/20231019/khimikaty-1903779423.html

В Нидерландах начали расследование против Chemours из-за выброса химикатов

В Нидерландах начали расследование против Chemours из-за выброса химикатов - РИА Новости, 19.10.2023

В Нидерландах начали расследование против Chemours из-за выброса химикатов

Прокуратура Нидерландов сообщила о начале уголовного расследования в отношении американской компании по производству химикатов Chemours за умышленный выброс... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:21

2023-10-19T11:21

2023-10-19T11:26

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ГААГА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов сообщила о начале уголовного расследования в отношении американской компании по производству химикатов Chemours за умышленный выброс вредных химикатов PFAS в результате деятельности своего завода в Дордрехте с 1967 года по настоящее время. Сообщается, что 4 сентября 2023 года адвокат Бенедикт Фик подала в прокуратуру заявление от имени примерно 2,4 тысячи человек против химической компании DuPont/Chemours в нидерландском Дордрехте. "Жалоба направлена ​​против компании и ее руководителей и касается умышленного выброса вредных веществ PFAS в воздух, почву или поверхностные воды в период с 1967 года по настоящее время. После этого заявления и недавней программы Zembla прокуратура решила начать уголовное расследование против компании DuPont/Chemours", - говорится в заявлении прокуратуры. Отмечается, что расследование ведется поэтапно и является очень сложным как с фактической, так и с юридической точки зрения. Завершение расследования ожидается не ранее, чем через год. Это уже не первое расследование в отношении американской компании. Ранее муниципалитеты нидерландских городов Дордрехт, Папендрехт, Слидрехт и Моленланден подали в суд на Chemours и ее предшественницу DuPont. Речь шла о периоде с 1 июля 1984 года по 1 марта 1998 года. По их мнению, Chemours действовала незаконно в этот период: компания знала о рисках для окружающей среды и здоровья населения, связанных с выбросами опасных химикатов PFAS, но не сообщила об этом при подаче заявки на получение необходимых разрешений. В сентябре этого года суд Роттердама принял решение по этому иску, признав, что американская компания несет ответственность за загрязнение грунтовых вод химикатами PFAS в Дордрехте. Поводом для нового расследования, в том числе, стал репортаж в телевизионной программе Zembla, где сообщалось, что производитель тефлона Chemours, ранее контролируемый американской компанией DuPont, годами скрывал, что грунтовые воды вокруг завода и свалок в Дордрехте сильно загрязнены из-за производства. В передаче также заявили, что руководство компании умалчивало об этой ситуации, опасаясь юридических последствий и больших затрат. Уже в 1990-х годах было известно, что химические вещества, которыми загрязнены грунтовые воды в результате деятельности завода, вредны для здоровья людей.

https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html

https://ria.ru/20220221/rak-1774197548.html

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