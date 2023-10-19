https://ria.ru/20231019/khamas-1903875982.html
ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу
ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу - РИА Новости, 19.10.2023
ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу
Военное крыло ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" — сообщило, что ведет бои с армией Израиля в лагере беженцев на Западном берегу. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:43
2023-10-19T15:43
2023-10-19T16:08
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" — сообщило, что ведет бои с армией Израиля в лагере беженцев на Западном берегу."Наши силы в лагере Нур-Шамс, наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с <...> оккупационными войсками (израильской армией. — Прим. ред.), которые окружают лагерь сегодня с утра", — говорится в заявлении.По данным Минздрава Палестины, в результате штурма лагеря беженцев погибли не менее пяти человек.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
https://ria.ru/20231019/udary-1903847886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу
ХАМАС сообщило, что ведет бой с ЦАХАЛ в лагере беженцев на Западном берегу
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" — сообщило, что ведет бои с армией Израиля в лагере беженцев на Западном берегу.
«
"Наши силы в лагере Нур-Шамс, наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с <...> оккупационными войсками (израильской армией. — Прим. ред.), которые окружают лагерь сегодня с утра", — говорится в заявлении.
По данным Минздрава Палестины
, в результате штурма лагеря беженцев погибли не менее пяти человек.
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
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