https://ria.ru/20231019/khamas-1903875982.html

ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу

ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу - РИА Новости, 19.10.2023

ХАМАС сообщило о боях с израильскими войсками на Западном берегу

Военное крыло ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" — сообщило, что ведет бои с армией Израиля в лагере беженцев на Западном берегу. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:43

2023-10-19T15:43

2023-10-19T16:08

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС — бригады "Аль-Кассам" — сообщило, что ведет бои с армией Израиля в лагере беженцев на Западном берегу."Наши силы в лагере Нур-Шамс, наряду с группировками сопротивления и военными формированиями, участвуют в ожесточенных столкновениях с <...> оккупационными войсками (израильской армией. — Прим. ред.), которые окружают лагерь сегодня с утра", — говорится в заявлении.По данным Минздрава Палестины, в результате штурма лагеря беженцев погибли не менее пяти человек.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Израиль ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа достигло 3478 человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.

https://ria.ru/20231019/udary-1903847886.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль