https://ria.ru/20231019/khakery-1903723140.html

Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

Современные китайские автомобили с их высокотехнологичной начинкой могут оказаться уязвимыми для угонщиков, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T02:17

2023-10-19T02:17

2023-10-19T02:17

технологии

авто

шамиль магомедов

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Современные китайские автомобили с их высокотехнологичной начинкой могут оказаться уязвимыми для угонщиков, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По его словам, к таким машинам можно подключиться через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi."Опасность также представляет протокол CAN. Он был разработан еще в 80-х годах и предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Это делает его уязвимым для хакерских атак", - объяснил специалист.Чтобы их избежать, нужно четко следовать указаниям производителей авто и гаджетов для них, устанавливать все обновления только из официальных приложений и не пытаться самостоятельно “перепрошивать” систему. От хакеров это вряд ли защитит, зато ремонт потом обойдется в круглую сумму, предупредил Магомедов.

https://ria.ru/20231002/avtomobili-1899968930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, авто, шамиль магомедов