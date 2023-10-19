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Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль - РИА Новости, 19.10.2023
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02:17 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/khakery-1903723140.html
Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль
Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль
Современные китайские автомобили с их высокотехнологичной начинкой могут оказаться уязвимыми для угонщиков, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:17
2023-10-19T02:17
технологии
авто
шамиль магомедов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Современные китайские автомобили с их высокотехнологичной начинкой могут оказаться уязвимыми для угонщиков, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.По его словам, к таким машинам можно подключиться через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi."Опасность также представляет протокол CAN. Он был разработан еще в 80-х годах и предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Это делает его уязвимым для хакерских атак", - объяснил специалист.Чтобы их избежать, нужно четко следовать указаниям производителей авто и гаджетов для них, устанавливать все обновления только из официальных приложений и не пытаться самостоятельно “перепрошивать” систему. От хакеров это вряд ли защитит, зато ремонт потом обойдется в круглую сумму, предупредил Магомедов.
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технологии, авто, шамиль магомедов
Технологии, Авто, Шамиль Магомедов
Эксперт предупредил, как хакеры могут взломать китайский автомобиль

Эксперт Магомедов: китайские автомобили могут оказаться уязвимыми для угонщиков

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Современные китайские автомобили с их высокотехнологичной начинкой могут оказаться уязвимыми для угонщиков, рассказал агентству “Прайм” заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
По его словам, к таким машинам можно подключиться через удаленное беспроводное соединение по сотовой связи, Bluetooth или Wi-Fi.
"Опасность также представляет протокол CAN. Он был разработан еще в 80-х годах и предусматривает систему, при которой все датчики и устройства автомобиля объединены в единую сеть. Это делает его уязвимым для хакерских атак", - объяснил специалист.
Чтобы их избежать, нужно четко следовать указаниям производителей авто и гаджетов для них, устанавливать все обновления только из официальных приложений и не пытаться самостоятельно “перепрошивать” систему. От хакеров это вряд ли защитит, зато ремонт потом обойдется в круглую сумму, предупредил Магомедов.
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ТехнологииАвтоШамиль Магомедов
 
 
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