https://ria.ru/20231019/kazakhstan-1903951978.html

Минторг Казахстана опроверг информацию о запрете экспорта в Россию

Минторг Казахстана опроверг информацию о запрете экспорта в Россию - РИА Новости, 19.10.2023

Минторг Казахстана опроверг информацию о запрете экспорта в Россию

Власти Казахстана не устанавливали запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями, заявила пресс-служба министерства торговли РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:45

2023-10-19T21:45

2023-10-19T23:42

экономика

россия

казахстан

кайрат

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164397_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_ec4f5189d54dfe33c9c4a20a06fab4eb.jpg

АСТАНА, 19 окт – РИА Новости. Власти Казахстана не устанавливали запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями, заявила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики. Ранее в кулуарах сената Казахстана замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения. "Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о ее некорректности. Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили, что торговля товарами так называемого "двойного назначения" происходит в соответствии с международными обязательствами."В отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите", – говорится в комментарии.Система экспортного контроля, пояснили в пресс-службе, является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено договором о ЕАЭС, отмечено в релизе. В ведомстве указали, что 106 видов товаров, о которых заявил замминистра торговли и интеграции Кайрат Торебаев, входят в перечень товаров двойного назначения. "При этом отмечаем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля", – говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20231017/rossiya-1903303807.html

https://ria.ru/20231017/kazakhstan-1903225266.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, казахстан, кайрат, евразийский экономический союз