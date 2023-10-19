https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html

Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе

Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе - РИА Новости, 19.10.2023

Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе

Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну на Кавказе, заявил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:52

2023-10-19T12:52

2023-10-19T12:52

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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну на Кавказе, заявил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта". "Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе", - сказал Бжания на пресс-конференции. По его словам, такого рода заявления Зеленского в последнее время носят регулярный характер. "Я бы хотел, чтобы вы обратили на реакцию Запада. Она очень вялая или ее не почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", - подчеркнул абхазский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. "Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально завить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере Вооружёнными силами Республики Абхазия вместе с нашими союзниками", - отметил Бжания. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии является агонией киевского режима. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, абхазия, грузия, южная осетия, владимир зеленский, аслан бжания, алан гаглоев, украина, ситуация в днр и лнр