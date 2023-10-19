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Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе - РИА Новости, 19.10.2023
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12:52 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kavkaz-1903807181.html
Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе
Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе - РИА Новости, 19.10.2023
Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе
Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну на Кавказе, заявил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:52
2023-10-19T12:52
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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну на Кавказе, заявил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания. Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта". "Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе", - сказал Бжания на пресс-конференции. По его словам, такого рода заявления Зеленского в последнее время носят регулярный характер. "Я бы хотел, чтобы вы обратили на реакцию Запада. Она очень вялая или ее не почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", - подчеркнул абхазский лидер. Он также отметил, что рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. "Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально завить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере Вооружёнными силами Республики Абхазия вместе с нашими союзниками", - отметил Бжания. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии является агонией киевского режима. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html
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в мире, абхазия, грузия, южная осетия, владимир зеленский, аслан бжания, алан гаглоев, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Владимир Зеленский, Аслан Бжания, Алан Гаглоев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лидер Абхазии заявил о попытках Зеленского спровоцировать войну на Кавказе

Бжания: Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СУХУМ, 19 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается спровоцировать войну на Кавказе, заявил журналистам президент Абхазии Аслан Бжания.
Ранее Зеленский призвал руководство Грузии восстановить "свою территориальную целостность путем открытия второго фронта".
Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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"Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе", - сказал Бжания на пресс-конференции. По его словам, такого рода заявления Зеленского в последнее время носят регулярный характер. "Я бы хотел, чтобы вы обратили на реакцию Запада. Она очень вялая или ее не почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", - подчеркнул абхазский лидер.
Он также отметил, что рассчитывает на то, что руководство Грузии проявит сдержанность и прагматизм. "Не думаю, что война им сегодня выгодна. При этом хочу официально завить, что обороноспособность нашей страны будет обеспечена в полной мере Вооружёнными силами Республики Абхазия вместе с нашими союзниками", - отметил Бжания.
Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что призыв Зеленского открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии является агонией киевского режима.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка
8 августа, 08:00
 
В миреАбхазияГрузияЮжная ОсетияВладимир ЗеленскийАслан БжанияАлан ГаглоевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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