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"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины - РИА Новости, 19.10.2023
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09:20 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html
"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины
"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины - РИА Новости, 19.10.2023
"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины
Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:20
2023-10-19T09:20
политика
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось&quot;, — указал он.Специалист также отметил, что украинское руководство осознает, что их скоро "бросят, как ненужную вещь".&quot;И Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или даже для обороны&quot;, — добавил эксперт.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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политика, в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины

Офицер Шаффер: ВСУ не смогли добиться никаких успехов в ходе своего наступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", — указал он.

Специалист также отметил, что украинское руководство осознает, что их скоро "бросят, как ненужную вещь".
«

"И Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или даже для обороны", — добавил эксперт.

ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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