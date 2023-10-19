https://ria.ru/20231019/katastrofa-1903751187.html

"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины

"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины - РИА Новости, 19.10.2023

"Путин знает". В США заявили о близкой катастрофе для Украины

Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:20

2023-10-19T09:20

2023-10-19T09:20

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогли захватить никаких территорий в ходе своего контрнаступления, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я всего лишь указываю факты. В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", — указал он.Специалист также отметил, что украинское руководство осознает, что их скоро "бросят, как ненужную вещь"."И Путин знает, что США не смогут поставить Украине помощь, необходимую для поддержания наступления или даже для обороны", — добавил эксперт.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

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политика, в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский