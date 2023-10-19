Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге - РИА Новости, 19.10.2023
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге
"Яндекс Карты" теперь показывают стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:39
2023-10-19T09:39
яндекс
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/34/1561703472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8238b8092680582dd037b9494d532eb.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. "Яндекс Карты" теперь показывают стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает пресс-служба сервиса. "Яндекс Карты" не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android", - говорится в сообщении. "Стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия", - уточняет компания. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа. "Яндекс Карты" - геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек, навигацию "Яндекса" использует каждый второй водитель.
https://ria.ru/20230907/razmetka-1894783574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/34/1561703472_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e20de6038dfded8bb0550860c9c13bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс, технологии, россия
Яндекс, Технологии, Россия
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге

"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда для участков платной дороги

© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. "Яндекс Карты" теперь показывают стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает пресс-служба сервиса.
"Яндекс Карты" не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android", - говорится в сообщении.
«
"Стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия", - уточняет компания.
Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа.
"Яндекс Карты" - геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.
По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек, навигацию "Яндекса" использует каждый второй водитель.
Разметка для соблюдения безопасной дистанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
На трех российских платных дорогах появилась новая разметка
7 сентября, 16:12
 
ЯндексТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала