https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html

"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге

"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге - РИА Новости, 19.10.2023

"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге

"Яндекс Карты" теперь показывают стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:39

2023-10-19T09:39

2023-10-19T09:39

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. "Яндекс Карты" теперь показывают стоимость проезда по платной дороге, цена будет рассчитываться в зависимости от расстояния и времени прибытия, сообщает пресс-служба сервиса. "Яндекс Карты" не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно. Функция уже доступна в новой версии приложения на iOS и Android", - говорится в сообщении. "Стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать. Для гибких тарифов учитывается и время прибытия", - уточняет компания. Например, если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа. "Яндекс Карты" - геосервис "Яндекса", запущенный в 2004 году. С его помощью можно посмотреть карту города, найти нужное место и построить к нему маршрут. Карта также отображает информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением "Яндекс Карт" пользуется 38 миллионов человек, навигацию "Яндекса" использует каждый второй водитель.

https://ria.ru/20230907/razmetka-1894783574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

яндекс, технологии, россия