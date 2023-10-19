https://ria.ru/20231019/karlson-1903739746.html

Такер Карлсон сделал пугающее заявление о США

Такер Карлсон сделал пугающее заявление о США - РИА Новости, 19.10.2023

Такер Карлсон сделал пугающее заявление о США

США проиграют в войне на Ближнем Востоке, если в нее будут втянуты Россия, Китай и Турция, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:45

2023-10-19T06:45

2023-10-19T06:52

в мире

израиль

сша

россия

такер карлсон

джо байден

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. США проиграют в войне на Ближнем Востоке, если в нее будут втянуты Россия, Китай и Турция, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X."Ставки гораздо выше, чем думают многие американцы. Легко представить, что некоторые другие страны будут втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАС. Эти страны включают Россию, Иран, Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива и, возможно, многие другие", — заявил Карлсон.По мнению журналиста, некоторые могут поддержать Израиль и США, однако большинство стран, включенных в конфликт, займут враждебную Вашингтону сторону."И это будет проблема. Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет", — выразил мнение Карлсон.Журналист добавил, что американская армия была измучена двумя бессмысленными конфликтами в Ираке и Афганистане и разобщена изнутри "шутовской" политикой Пентагона."Сейчас не время для мировой войны. Мы ее проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает", — посетовал Карлсон.Журналист также раскритиковал недавнее заявление Джо Байдена, в котором тот в контексте поддержки Украины и Израиля назвал США самой могущественной страной в истории человечества."Погибели предшествует гордость. Это всегда было правдой и всегда будет правдой", — заключил Карлсон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231019/bayden-1903737066.html

https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903735585.html

https://ria.ru/20231019/bayd-1903729447.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, россия, такер карлсон, джо байден, владимир путин, хамас, министерство обороны сша