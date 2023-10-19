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Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
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00:39 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:39
2023-10-19T00:39
конгресс сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас возле здания, где недавно проходил митинг, относительно спокойно: полицейские на велосипедах отогнали активистов с дорог на тротуары. Также из одного из зданий конгресса вывели людей в наручниках - это, вероятно, арестованные активисты, попавшие внутрь. Их держат на улице. Демонстрацию организовала организация "Jewish voice for peace" (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.
https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html
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РИА Новости
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96
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конгресс сша, в мире
Конгресс США, В мире
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США

Полиция оттеснила от конгресса США активистов, требующих прекратить бои в Газе

© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас возле здания, где недавно проходил митинг, относительно спокойно: полицейские на велосипедах отогнали активистов с дорог на тротуары.
Также из одного из зданий конгресса вывели людей в наручниках - это, вероятно, арестованные активисты, попавшие внутрь. Их держат на улице.
Демонстрацию организовала организация "Jewish voice for peace" (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.
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