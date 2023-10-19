https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html

Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США

Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023

Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США

Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T00:39

2023-10-19T00:39

2023-10-19T00:39

конгресс сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f7bd615c759989c503cd8993ab0e1d8a.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас возле здания, где недавно проходил митинг, относительно спокойно: полицейские на велосипедах отогнали активистов с дорог на тротуары. Также из одного из зданий конгресса вывели людей в наручниках - это, вероятно, арестованные активисты, попавшие внутрь. Их держат на улице. Демонстрацию организовала организация "Jewish voice for peace" (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.

https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

конгресс сша, в мире