https://ria.ru/20231019/kapitoliy-1903724266.html
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T00:39
2023-10-19T00:39
2023-10-19T00:39
конгресс сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f7bd615c759989c503cd8993ab0e1d8a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. Сейчас возле здания, где недавно проходил митинг, относительно спокойно: полицейские на велосипедах отогнали активистов с дорог на тротуары. Также из одного из зданий конгресса вывели людей в наручниках - это, вероятно, арестованные активисты, попавшие внутрь. Их держат на улице. Демонстрацию организовала организация "Jewish voice for peace" (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.
https://ria.ru/20231019/protesty-1903722113.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cacec45de4ad5b76025094b020ff5ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конгресс сша, в мире
Полиция оттеснила антивоенных активистов от здания конгресса США
Полиция оттеснила от конгресса США активистов, требующих прекратить бои в Газе
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в Газе, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас возле здания, где недавно проходил митинг, относительно спокойно: полицейские на велосипедах отогнали активистов с дорог на тротуары.
Также из одного из зданий конгресса вывели людей в наручниках - это, вероятно, арестованные активисты, попавшие внутрь. Их держат на улице.
Демонстрацию организовала организация "Jewish voice for peace" (Еврейский голос за мир). К ней присоединились десятки евреев.
В Берлине продолжились антиизраильские протесты со стычками с полицией