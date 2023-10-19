https://ria.ru/20231019/izrail-1903949616.html
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе
Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T21:24
2023-10-19T21:24
2023-10-20T00:35
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902815639_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bec81a277519ad942d2308c52c76d44.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News."Армия получила зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС. — Прим. ред.), и теперь дело за армией", — сказал он.Баракат подчеркнул, что ликвидация палестинского движения будет более приоритетной для ЦАХАЛ, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди мирного населения. По его словам, Израиль готов к тому, что операция может занять год.На вопрос о многокилометровых тоннелях ХАМАС в секторе Газа Баракат заявил, что они станут "крупнейшим кладбищем в мире". При этом телеканал напоминает, что ХАМАС заявлял, что удерживает как минимум часть из 203 израильских заложников в тоннелях.Ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что израильская операция будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения". Кроме того, ЦАХАЛ намерен оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, которую бойцы палестинского движения используют для своих маневров.При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902815639_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c8482797105fadbb01757ef57ac8b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе
ABC: армия Израиля получила зеленый свет на операцию в секторе Газа
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News
.
«
"Армия получила зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС. — Прим. ред.), и теперь дело за армией", — сказал он.
Израиль получил последнее предупреждение
Баракат подчеркнул, что ликвидация палестинского движения будет более приоритетной для ЦАХАЛ, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди мирного населения. По его словам, Израиль готов к тому, что операция может занять год.
На вопрос о многокилометровых тоннелях ХАМАС в секторе Газа Баракат заявил, что они станут "крупнейшим кладбищем в мире". При этом телеканал напоминает, что ХАМАС заявлял, что удерживает как минимум часть из 203 израильских заложников в тоннелях.
Ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что израильская операция будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив
планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения". Кроме того, ЦАХАЛ
намерен оттеснить жителей анклава к границе с Египтом
и преследовать ХАМАС
, взорвав сеть подземных тоннелей, которую бойцы палестинского движения используют для своих маневров.
При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.