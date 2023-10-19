https://ria.ru/20231019/izrail-1903949616.html

Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе

Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе

Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T21:24

2023-10-19T21:24

2023-10-20T00:35

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News."Армия получила зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС. — Прим. ред.), и теперь дело за армией", — сказал он.Баракат подчеркнул, что ликвидация палестинского движения будет более приоритетной для ЦАХАЛ, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди мирного населения. По его словам, Израиль готов к тому, что операция может занять год.На вопрос о многокилометровых тоннелях ХАМАС в секторе Газа Баракат заявил, что они станут "крупнейшим кладбищем в мире". При этом телеканал напоминает, что ХАМАС заявлял, что удерживает как минимум часть из 203 израильских заложников в тоннелях.Ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что израильская операция будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения". Кроме того, ЦАХАЛ намерен оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, которую бойцы палестинского движения используют для своих маневров.При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, армия обороны израиля (цахал)