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Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
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21:24 19.10.2023 (обновлено: 00:35 20.10.2023)
https://ria.ru/20231019/izrail-1903949616.html
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе - РИА Новости, 20.10.2023
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе
Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T21:24
2023-10-20T00:35
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.&quot;Армия получила зеленый свет. &lt;...&gt; Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС. — Прим. ред.), и теперь дело за армией&quot;, — сказал он.Баракат подчеркнул, что ликвидация палестинского движения будет более приоритетной для ЦАХАЛ, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди мирного населения. По его словам, Израиль готов к тому, что операция может занять год.На вопрос о многокилометровых тоннелях ХАМАС в секторе Газа Баракат заявил, что они станут "крупнейшим кладбищем в мире". При этом телеканал напоминает, что ХАМАС заявлял, что удерживает как минимум часть из 203 израильских заложников в тоннелях.Ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что израильская операция будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения". Кроме того, ЦАХАЛ намерен оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, которую бойцы палестинского движения используют для своих маневров.При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231019/izrail-1903945773.html
израиль
палестина
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Наталья Макарова
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильские военные получили зеленый свет на операцию в Газе

ABC: армия Израиля получила зеленый свет на операцию в секторе Газа

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильский танк
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Израиля одобрило проведение операции в секторе Газа, заявил министр экономики страны Нир Баракат в эфире телеканала ABC News.
«

"Армия получила зеленый свет. <...> Израильское правительство приняло решение, оно дало зеленый свет армии уничтожить их (ХАМАС. — Прим. ред.), и теперь дело за армией", — сказал он.

Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
Баракат подчеркнул, что ликвидация палестинского движения будет более приоритетной для ЦАХАЛ, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди мирного населения. По его словам, Израиль готов к тому, что операция может занять год.
На вопрос о многокилометровых тоннелях ХАМАС в секторе Газа Баракат заявил, что они станут "крупнейшим кладбищем в мире". При этом телеканал напоминает, что ХАМАС заявлял, что удерживает как минимум часть из 203 израильских заложников в тоннелях.
Ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что израильская операция будет отличаться "невиданной ранее свирепостью". По информации СМИ, Тель-Авив планирует "разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения". Кроме того, ЦАХАЛ намерен оттеснить жителей анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав сеть подземных тоннелей, которую бойцы палестинского движения используют для своих маневров.
При этом израильские чиновники в разговоре с Reuters признали, что у них пока нет представления, что будет с сектором Газа после завершения боевых действий.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Израиль планирует создать буферную зону в секторе Газа, пишут СМИ
Вчера, 20:44
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на нападение движения ХАМАС на граничащие с сектором Газа районы на юге еврейского государства 7 октября. За несколько дней армия Израиля вернула контроль над всеми населенными пунктами у границы и начала наносить авиационные удары по территории сектора. Также Тель-Авив ввел полную блокаду анклава: приостановлены поставки воды, продуктов, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв эскалации в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, погибших жителей Израиля — более тысячи, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться от 150 до 250 человек.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Тель-Авив, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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