https://ria.ru/20231019/izrail-1903853297.html
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.10.2023
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку захваченных ХАМАС израильтян. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников. "Я здесь, поскольку множество семей похищенных людей, детей, женщин сейчас также здесь, ждут от властей возможности услышать хотя бы что-то об их близких, находящихся в плену. Но у них до сих пор нет никакой информации. И они стоят здесь днями и ночами, ожидая узнать хотя бы что-то. И я хочу сказать им, что они здесь не одни. Я, гражданка Израиля, с ними здесь и сейчас, и поэтому я здесь."
2023-10-19T14:44
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PT0M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.
2023-10-19T14:44
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PT0M38S