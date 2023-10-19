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"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.10.2023
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14:44 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/izrail-1903853297.html
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве - РИА Новости, 19.10.2023
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.
2023-10-19T14:44
2023-10-19T14:44
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"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку захваченных ХАМАС израильтян. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников. "Я здесь, поскольку множество семей похищенных людей, детей, женщин сейчас также здесь, ждут от властей возможности услышать хотя бы что-то об их близких, находящихся в плену. Но у них до сих пор нет никакой информации. И они стоят здесь днями и ночами, ожидая узнать хотя бы что-то. И я хочу сказать им, что они здесь не одни. Я, гражданка Израиля, с ними здесь и сейчас, и поэтому я здесь."
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.
2023-10-19T14:44
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"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве

Читать ria.ru в
В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.
 
ХАМАСТель-Авив
 
 
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