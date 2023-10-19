"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку израильтян, захваченных ХАМАС. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников.