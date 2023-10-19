https://ria.ru/20231019/izrail-1903841478.html

В Израиле митингующие потребовали освобождения заложников в Газе

В Израиле митингующие потребовали освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 19.10.2023

В Израиле митингующие потребовали освобождения заложников в Газе

Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников в Газе и информации о близких, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:14

2023-10-19T14:14

2023-10-19T14:30

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников в Газе и информации о близких, передает корреспондент РИА Новости. Лагерь протестующих с тентами и бесплатной едой появился в центре Тель-Авива, неподалеку от здания штаба министерства обороны страны, в субботу. С того дня родственники заложников в секторе Газа и те, кто поддерживают их, не покидают это место и требуют от властей действий по скорейшему освобождению узников. Если в первый день митингующие в основном требовали освобождения заложников, то сейчас почти на каждом шагу видны антиправительственные лозунги - среди них плакаты с требованиями отставки премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министров его кабинета, наклейки с отпечатком кровавой руки на фото израильского премьера. Участники акции выражают не менее радикальные мнения. "Я говорю: все эти люди должны сидеть в тюрьме", - заявляет агрессивно мужчина с плакатом, где изображены Нетаньяху и министры. "В необычной тюрьме. В специальной тюрьме для особо опасных преступников - в наиболее подходящем месте для опасных преступников. В ГУЛАГЕ! Они предали израильтян", - добавил он. "Я здесь, поскольку множество семей похищенных людей, детей, женщин, сейчас также здесь, ждут от властей возможности услышать хотя бы что-то об их близких, находящихся в плену. Но у них до сих пор нет никакой информации. И они стоят здесь днями и ночами, ожидая узнать хотя бы что-то. И я хочу сказать им, что они здесь не одни", - рассказала РИА Новости девушка, стоящая у дороги с огромным флагом Израиля. По ее словам, у нее нет близких, находящихся в заложниках в Газе, но она пришла сюда для поддержки таких семей. "Мне наплевать, что они, власти, должны делать. Просто верните заложников домой. Покончите с ХАМАС, покончите с ИГИЛ* , и верните их домой, чего бы вам это ни стоило. Верните их домой, пожалуйста", - подчеркнула она. В лагере есть и волонтеры. Они говорят, что стремятся морально поддержать людей, чьи близкие находятся в заложниках в Газе. "Я волонтер, мы стремимся в первую очередь дать психологическую поддержку родственникам людей, находящихся в заложниках в секторе Газа. Мы делаем то, что мы можем, и стремимся поддержать как можно большее количество людей", - рассказала девушка-волонтер. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Запрещенная в России террористическая организация

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"Верните заложников домой". Протест в Тель-Авиве В Тель-Авиве проходят протесты в поддержку захваченных ХАМАС израильтян. Люди недовольны тем, что власти не информируют их о судьбе многочисленных заложников. "Я здесь, поскольку множество семей похищенных людей, детей, женщин сейчас также здесь, ждут от властей возможности услышать хотя бы что-то об их близких, находящихся в плену. Но у них до сих пор нет никакой информации. И они стоят здесь днями и ночами, ожидая узнать хотя бы что-то. И я хочу сказать им, что они здесь не одни. Я, гражданка Израиля, с ними здесь и сейчас, и поэтому я здесь." 2023-10-19T14:14 true PT0M38S

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