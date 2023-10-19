https://ria.ru/20231019/izrail-1903833297.html
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2023
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС
Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:53
2023-10-19T13:53
2023-10-19T14:29
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великобритания
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Великобритания, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС
Нетаньяху: Израилю в долгой войне с ХАМАС потребуется поддержка Великобритании