Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 19.10.2023 (обновлено: 14:29 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/izrail-1903833297.html
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2023
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС
Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:53
2023-10-19T14:29
в мире
великобритания
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
великобритания
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху
В мире, Великобритания, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС

Нетаньяху: Израилю в долгой войне с ХАМАС потребуется поддержка Великобритании

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
В миреВеликобританияИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала