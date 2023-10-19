https://ria.ru/20231019/izrail-1903833297.html

Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС

Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС - РИА Новости, 19.10.2023

Нетаньяху попросил Великобританию о помощи в войне против ХАМАС

Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:53

2023-10-19T13:53

2023-10-19T14:29

в мире

великобритания

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль ценит помощь Великобритании и нуждается в постоянной поддержке в войне с ХАМАС в секторе Газа, которая будет долгой, заявил в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я ценю тот факт, что вы отправили некоторые военные силы в регион... Я ценю вашу поддержку и тот факт, что вы здесь. Мы должны победить вместе. Это означает долгую войну, и мы будем нуждаться в вашей постоянной поддержке. Впереди нас ждут трудности, будут взлеты и падения", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху