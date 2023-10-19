https://ria.ru/20231019/izrail-1903772272.html

В Госдуме заявили, что Запад повторяет в Израиле украинский сценарий

В Госдуме заявили, что Запад повторяет в Израиле украинский сценарий - РИА Новости, 19.10.2023

В Госдуме заявили, что Запад повторяет в Израиле украинский сценарий

Западные страны как по кальке повторяют в Израиле украинский сценарий с визитами и обещаниями безоговорочной поддержки, тем самым лишь подливая масла в огонь,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:52

2023-10-19T10:52

2023-10-19T10:52

в мире

израиль

михаил шеремет

россия

украина

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2188a65824efe4baa36685e467fa00e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Западные страны как по кальке повторяют в Израиле украинский сценарий с визитами и обещаниями безоговорочной поддержки, тем самым лишь подливая масла в огонь, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее в четверг сообщалось, что премьер Британии Риши Сунак прибыл в Израиль на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. "Западные страны, наигравшись в войнушки и обещания верности с режимом Зеленского, теперь повторяют как по кальке украинский сценарий в Израиле. Байден, Шольц, теперь Сунак приезжают в Израиль, как некогда приезжали в Киев, с обещаниями безоговорочной поддержки, но тем самым лишь подливая масла в огонь", - сказал Шеремет. По его словам, для западных лидеров визиты что на Украину, что в Израиль - лишь политическое шоу и хайп перед своими избирателями. "Вот только последствия их визитов и крокодиловых слез весьма трагичны, так как символизируют лишь дальнейшую эскалацию конфликта и рост числа жертв среди мирного населения", - подчеркнул депутат. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901571836.html

https://ria.ru/20231016/soglasheniya-1902922527.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

израиль

россия

украина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, михаил шеремет, россия, украина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году