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Экс-министр обороны Израиля уверен, что война с ХАМАС продлится месяцы - РИА Новости, 19.10.2023
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07:02 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/izrail-1903740520.html
Экс-министр обороны Израиля уверен, что война с ХАМАС продлится месяцы
Экс-министр обороны Израиля уверен, что война с ХАМАС продлится месяцы - РИА Новости, 19.10.2023
Экс-министр обороны Израиля уверен, что война с ХАМАС продлится месяцы
Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц считает, что война с ХАМАС может продлиться месяцы, и не... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:02
2023-10-19T07:02
израиль
россия
восточный иерусалим
бени ганц
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц считает, что война с ХАМАС может продлиться месяцы, и не исключает вероятности открытия северного фронта в этом противостоянии. Ганц выступал на похоронах погибшего в ходе боев с ХАМАС главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна. "Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда (восстановление) будет завершено, мы победим", - приводит слова Ганца издание Times of Israel. Он добавил, что цель Израиля не только в том, чтобы победить ХАМАС, но и в том, чтобы пообещать, что "юг станет стопроцентным раем". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/pomosch-1903721206.html
https://ria.ru/20231019/operatsiya-1903735585.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, бени ганц, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Бени Ганц, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Экс-министр обороны Израиля уверен, что война с ХАМАС продлится месяцы

Экс-министр обороны Израиля Ганц: война с ХАМАС может занять месяцы

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты рядом с домом, поврежденным боевиками Хамаса, в кибуце Беэри в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц считает, что война с ХАМАС может продлиться месяцы, и не исключает вероятности открытия северного фронта в этом противостоянии.
Ганц выступал на похоронах погибшего в ходе боев с ХАМАС главы регионального совета Шаар-ха-Негев в Южном округе Израиля Офира Либштайна.
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"Это займет много времени. Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо еще, может занять месяцы, а восстановление займет годы. Только когда (восстановление) будет завершено, мы победим", - приводит слова Ганца издание Times of Israel.
Он добавил, что цель Израиля не только в том, чтобы победить ХАМАС, но и в том, чтобы пообещать, что "юг станет стопроцентным раем".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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