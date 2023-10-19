https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html

"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023

"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:41

2023-10-19T10:41

2023-10-19T10:41

политика

россия

черное море

владимир путин

воздушно-космические силы россии

миг-31

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch."Российский "Кинжал" ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете", — говорится в материале.Журналисты также отметили, что решение российского руководства может быть ответом на увеличение Соединенными Штатами своего присутствия в Восточном Средиземноморье, указав, что МиГ-31 с "Кинжалами" на борту могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем.На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".

https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html

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политика, россия, черное море, владимир путин, воздушно-космические силы россии, миг-31, министерство обороны сша, в мире