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"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023
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10:41 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/ispug-1903769595.html
"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море
"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море - РИА Новости, 19.10.2023
"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море
Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:41
2023-10-19T10:41
политика
россия
черное море
владимир путин
воздушно-космические силы россии
миг-31
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Российский &quot;Кинжал&quot; ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете&quot;, — говорится в материале.Журналисты также отметили, что решение российского руководства может быть ответом на увеличение Соединенными Штатами своего присутствия в Восточном Средиземноморье, указав, что МиГ-31 с "Кинжалами" на борту могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем.На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
https://ria.ru/20231019/kotly-1903761812.html
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политика, россия, черное море, владимир путин, воздушно-космические силы россии, миг-31, министерство обороны сша, в мире
Политика, Россия, Черное море, Владимир Путин, Воздушно-космические силы России, МиГ-31, Министерство обороны США, В мире
"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море

MWM: российские "Кинжалы" крайне сложно перехватить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Российский "Кинжал" ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете", — говорится в материале.

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Журналисты также отметили, что решение российского руководства может быть ответом на увеличение Соединенными Штатами своего присутствия в Восточном Средиземноморье, указав, что МиГ-31 с "Кинжалами" на борту могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем.
На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
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ПолитикаРоссияЧерное мореВладимир ПутинВоздушно-космические силы РоссииМиГ-31Министерство обороны СШАВ мире
 
 
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