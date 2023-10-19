"Сложно перехватить". В США испугались хода Путина в Черном море
MWM: российские "Кинжалы" крайне сложно перехватить
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание, на котором обсуждается ход специальной военной операции, а также ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Патрулирующие Черное море по указу президента России Владимира Путина МиГ-31 вооружены ракетами "Кинжал", которые невозможно перехватить, пишет американский журнал Military Watch.
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"Российский "Кинжал" ценится не только за очень высокую конечную скорость, близкую к девяти Махам, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах, что делает его крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полете", — говорится в материале.
Журналисты также отметили, что решение российского руководства может быть ответом на увеличение Соединенными Штатами своего присутствия в Восточном Средиземноморье, указав, что МиГ-31 с "Кинжалами" на борту могут представлять угрозу для размещенной там американской ударной группы.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что ВКС России начинают постоянное патрулирование над Черным морем.
На фоне эскалации конфликта в секторе Газа США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".