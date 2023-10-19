https://ria.ru/20231019/gladkov-1903792669.html
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре" - РИА Новости, 19.10.2023
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", сообщило украинское издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:09
2023-10-19T12:09
2023-10-19T15:01
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", сообщило украинское издание "Думская" в Telegram-канале."Ушел из жизни украинский актер Сергей Гладков, прославившийся по роли мужика из деревни Дураков и рвущего волосы авиадиспетчера в "Каламбуре". Ему было 60 лет. По информации "Думской", последние годы он болел", — говорится в публикации.Гладков родился в 1963-м в Харькове. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл мужика из деревни Дураков, авиадиспетчера и миссис Бурпл. Был одним из авторов рубрик программы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, украина
Культура, Новости культуры, Украина
Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"
Умер исполнитель роли Мужика из "Деревни дураков" Сергей Гладков
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", сообщило украинское издание "Думская" в Telegram-канале.
"Ушел из жизни украинский актер Сергей Гладков, прославившийся по роли мужика из деревни Дураков и рвущего волосы авиадиспетчера в "Каламбуре". Ему было 60 лет. По информации "Думской", последние годы он болел", — говорится в публикации.
Гладков родился в 1963-м в Харькове
. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл мужика из деревни Дураков, авиадиспетчера и миссис Бурпл. Был одним из авторов рубрик программы.