https://ria.ru/20231019/gladkov-1903792669.html

Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"

Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре" - РИА Новости, 19.10.2023

Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в "Каламбуре"

Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", сообщило украинское издание "Думская" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:09

2023-10-19T12:09

2023-10-19T15:01

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Умер актер Сергей Гладков, известный по ролям в юмористической программе "Каламбур", сообщило украинское издание "Думская" в Telegram-канале."Ушел из жизни украинский актер Сергей Гладков, прославившийся по роли мужика из деревни Дураков и рвущего волосы авиадиспетчера в "Каламбуре". Ему было 60 лет. По информации "Думской", последние годы он болел", — говорится в публикации.Гладков родился в 1963-м в Харькове. В 1996-2001 годах снимался в юмористической программе "Каламбур", где сыграл мужика из деревни Дураков, авиадиспетчера и миссис Бурпл. Был одним из авторов рубрик программы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, украина