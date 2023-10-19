https://ria.ru/20231019/genotsid-1903937970.html

Эксперты ООН заявили о риске геноцида палестинского народа

Эксперты ООН заявили о риске геноцида палестинского народа - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперты ООН заявили о риске геноцида палестинского народа

Израильские бомбардировки школ и больниц в Газе, а также блокада сектора являются преступлениями против человечности, существует риск геноцида палестинского... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:31

2023-10-19T19:31

2023-10-19T21:21

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ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости. Израильские бомбардировки школ и больниц в Газе, а также блокада сектора являются преступлениями против человечности, существует риск геноцида палестинского народа, заявили специальные докладчики ООН."Мы бьем тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе. Учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, сопровождающиеся военными действиями в Газе и эскалацией арестов и убийств на Западном берегу, существует также риск геноцида против палестинского народа", – говорится в заявлении экспертов, которое распространило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).Они также призвали к защите всех гуманитарных работников, после того как Всемирная организация здравоохранения задокументировала более 136 нападений на медицинские службы на оккупированной палестинской территории, включая 59 нападений в секторе Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 16 медиков с 7 октября."Удар по арабской больнице "Аль-Ахли" – это зверство. Мы также возмущены нанесенным в тот же день смертоносным ударом по школе БАПОР (агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ – ред.), расположенной в лагере для беженцев "Аль-Магхази", в котором приютилось около 4000 перемещенных лиц, а также по двум густонаселенным лагерям для беженцев", – добавили спецдокладчики.Эксперты ООН подчеркнули, что полная блокада сектора Газа в сочетании с "невыполнимыми" приказами об эвакуации и "насильственным перемещением населения" является нарушением международного гуманитарного права.Документ, в частности, подписали специальный докладчик ООН: о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Арройо Агудо, о положении в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе, о насилии в отношении женщин и девочек Рим Альсалем и о правах человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/khamas-1902324481.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, владимир путин, хамас