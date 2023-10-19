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Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html
Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО
Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО - РИА Новости, 19.10.2023
Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО
Окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России, такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон, его слова приводит журнал... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:14
2023-10-19T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России, такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон, его слова приводит журнал Valeurs Actuelles."Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — заявил он.Как отмечает издание, контрнаступление Украины провалилось ввиду того, что ВСУ не смогли достичь его главной цели — возвращения территорий Крыма и Донбасса."Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы", — говорится в публикации.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Франция
Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО

Французский генерал Клермон: конец конфликта на Украине означал бы победу России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России, такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон, его слова приводит журнал Valeurs Actuelles.
"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — заявил он.
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Как отмечает издание, контрнаступление Украины провалилось ввиду того, что ВСУ не смогли достичь его главной цели — возвращения территорий Крыма и Донбасса.
«
"Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы", — говорится в публикации.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОФранция
 
 
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