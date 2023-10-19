https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html

Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО

Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО - РИА Новости, 19.10.2023

Если завтра конец. Французский генерал сделал неожиданный вывод о СВО

Окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России, такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон, его слова приводит журнал... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:14

2023-10-19T01:14

2023-10-19T01:14

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России, такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон, его слова приводит журнал Valeurs Actuelles."Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", — заявил он.Как отмечает издание, контрнаступление Украины провалилось ввиду того, что ВСУ не смогли достичь его главной цели — возвращения территорий Крыма и Донбасса."Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы", — говорится в публикации.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.

https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html

https://ria.ru/20231018/rakety-1903658040.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, франция