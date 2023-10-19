https://ria.ru/20231019/gaza-1903775793.html

У дипломатов нет данных о возможной гибели в больнице в Газе россиян

У дипломатов нет данных о возможной гибели в больнице в Газе россиян - РИА Новости, 19.10.2023

У дипломатов нет данных о возможной гибели в больнице в Газе россиян

Данных о возможных жертвах среди российских граждан в результате удара по больнице в секторе Газа пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:09

2023-10-19T11:09

2023-10-19T11:11

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Данных о возможных жертвах среди российских граждан в результате удара по больнице в секторе Газа пока нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Данных пока нет", - сказала она в беседе с агентством.Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа