https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html

ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах

ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах - РИА Новости, 19.10.2023

ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах

В Приморье задержали местного жителя, передававшего украинской разведке данные о военных объектах региона, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:44

2023-10-19T07:44

2023-10-19T11:05

украина

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. В Приморье задержали местного жителя, передававшего украинской разведке данные о военных объектах региона, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ."Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", — сказал собеседник агентства.Задержанный полностью осознавал, что эти сведения можно использовать против национальной безопасности, в том числе "при проведении акций прямого действия".Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", обвиняемый арестован.

https://radiosputnik.ria.ru/20231017/diversant-1903321737.html

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2023

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украина, россия, владивосток, происшествия