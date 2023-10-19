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ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах - РИА Новости, 19.10.2023
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07:44 19.10.2023 (обновлено: 11:05 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/fsb-1903743060.html
ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах
ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах - РИА Новости, 19.10.2023
ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах
В Приморье задержали местного жителя, передававшего украинской разведке данные о военных объектах региона, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:44
2023-10-19T11:05
украина
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. В Приморье задержали местного жителя, передававшего украинской разведке данные о военных объектах региона, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ.&quot;Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края&quot;, — сказал собеседник агентства.Задержанный полностью осознавал, что эти сведения можно использовать против национальной безопасности, в том числе "при проведении акций прямого действия".Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", обвиняемый арестован.
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украина, россия, владивосток, происшествия
Украина, Россия, Владивосток, Происшествия
ФСБ задержала приморца, передававшего Украине данные о военных объектах

ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего Киеву данные о военных объектах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. В Приморье задержали местного жителя, передававшего украинской разведке данные о военных объектах региона, сообщили РИА Новости в краевом управлении ФСБ.
«

"Установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края", — сказал собеседник агентства.

Задержанный полностью осознавал, что эти сведения можно использовать против национальной безопасности, в том числе "при проведении акций прямого действия".
Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", обвиняемый арестован.
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