Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
СМОЛЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. О своем участии в форуме Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале.
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"Вместе с руководством Российского экспортного центра и губернаторами других субъектов обсудили, как дополнительно поддержать экспортеров в регионах. Тема для нас близкая и очень важная. Наши предприниматели не боятся пробовать выходить на зарубежные рынки. Экспорт в Смоленской области только за прошлый год вырос на 15%", - написал губернатор.
По его словам, число экспортеров в регионе достигло рекордной отметки - сейчас за рубеж свою продукцию продают более 2000 организаций. При этом 90% из них - это малый и средний бизнес, подчеркнул Анохин.
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"Через региональный центр экспорта помогаем смоленским компаниям продвигать себя. Финансируем участие в зарубежных выставках, размещение товаров на международных маркетплейсах. Запустили собственный региональный бизнес-подкаст "Экспорт средней полосы", - написал глава Смоленской области.
Василий Анохин рассказал, что три смоленские компании вошли в число победителей и призеров федерального этапа премии "Экспортер года". Награждение состоялось в Москве. Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" заняла компания "Агроинвест", которая экспортирует зерно и пищевые добавки в 12 стран. Первое место в номинации "Трейдер года" заняла компания "Точные поставки", она работает с партнерами в 25 странах. Второе место в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" занял Торговый дом "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", который экспортирует товары для ветеринарной практики в 11 стран.
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"Искренне рад за смолян! Желаю только наращивать обороты и осваивать новые рынки сбыта!" - написал губернатор.