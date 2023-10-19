https://ria.ru/20231019/forum-1903947373.html

Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"

Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023

Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:59

2023-10-19T20:59

2023-10-19T21:01

смоленская область

экономика

россия

москва

андрей белоусов

василий анохин

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. О своем участии в форуме Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале. "Вместе с руководством Российского экспортного центра и губернаторами других субъектов обсудили, как дополнительно поддержать экспортеров в регионах. Тема для нас близкая и очень важная. Наши предприниматели не боятся пробовать выходить на зарубежные рынки. Экспорт в Смоленской области только за прошлый год вырос на 15%", - написал губернатор.По его словам, число экспортеров в регионе достигло рекордной отметки - сейчас за рубеж свою продукцию продают более 2000 организаций. При этом 90% из них - это малый и средний бизнес, подчеркнул Анохин. "Через региональный центр экспорта помогаем смоленским компаниям продвигать себя. Финансируем участие в зарубежных выставках, размещение товаров на международных маркетплейсах. Запустили собственный региональный бизнес-подкаст "Экспорт средней полосы", - написал глава Смоленской области. Василий Анохин рассказал, что три смоленские компании вошли в число победителей и призеров федерального этапа премии "Экспортер года". Награждение состоялось в Москве. Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" заняла компания "Агроинвест", которая экспортирует зерно и пищевые добавки в 12 стран. Первое место в номинации "Трейдер года" заняла компания "Точные поставки", она работает с партнерами в 25 странах. Второе место в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" занял Торговый дом "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", который экспортирует товары для ветеринарной практики в 11 стран. "Искренне рад за смолян! Желаю только наращивать обороты и осваивать новые рынки сбыта!" - написал губернатор.

https://ria.ru/20231013/vystavka-1902668909.html

https://ria.ru/20230919/eksport-1897257978.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, москва, андрей белоусов, василий анохин, смоленская область