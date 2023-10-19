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Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023
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Смоленская область
 
20:59 19.10.2023 (обновлено: 21:01 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/forum-1903947373.html
Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"
Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023
Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:59
2023-10-19T21:01
смоленская область
экономика
россия
москва
андрей белоусов
василий анохин
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. О своем участии в форуме Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале. &quot;Вместе с руководством Российского экспортного центра и губернаторами других субъектов обсудили, как дополнительно поддержать экспортеров в регионах. Тема для нас близкая и очень важная. Наши предприниматели не боятся пробовать выходить на зарубежные рынки. Экспорт в Смоленской области только за прошлый год вырос на 15%&quot;, - написал губернатор.По его словам, число экспортеров в регионе достигло рекордной отметки - сейчас за рубеж свою продукцию продают более 2000 организаций. При этом 90% из них - это малый и средний бизнес, подчеркнул Анохин. "Через региональный центр экспорта помогаем смоленским компаниям продвигать себя. Финансируем участие в зарубежных выставках, размещение товаров на международных маркетплейсах. Запустили собственный региональный бизнес-подкаст "Экспорт средней полосы", - написал глава Смоленской области. Василий Анохин рассказал, что три смоленские компании вошли в число победителей и призеров федерального этапа премии "Экспортер года". Награждение состоялось в Москве. Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" заняла компания "Агроинвест", которая экспортирует зерно и пищевые добавки в 12 стран. Первое место в номинации "Трейдер года" заняла компания "Точные поставки", она работает с партнерами в 25 странах. Второе место в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" занял Торговый дом "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", который экспортирует товары для ветеринарной практики в 11 стран. "Искренне рад за смолян! Желаю только наращивать обороты и осваивать новые рынки сбыта!" - написал губернатор.
https://ria.ru/20231013/vystavka-1902668909.html
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экономика, россия, москва, андрей белоусов, василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Экономика, Россия, Москва, Андрей Белоусов, Василий Анохин, Смоленская область

Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в экспортном форуме "Сделано в России" под председательством первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова. О своем участии в форуме Василий Анохин рассказал в своем Telegram-канале.
«

"Вместе с руководством Российского экспортного центра и губернаторами других субъектов обсудили, как дополнительно поддержать экспортеров в регионах. Тема для нас близкая и очень важная. Наши предприниматели не боятся пробовать выходить на зарубежные рынки. Экспорт в Смоленской области только за прошлый год вырос на 15%", - написал губернатор.

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По его словам, число экспортеров в регионе достигло рекордной отметки - сейчас за рубеж свою продукцию продают более 2000 организаций. При этом 90% из них - это малый и средний бизнес, подчеркнул Анохин.
«
"Через региональный центр экспорта помогаем смоленским компаниям продвигать себя. Финансируем участие в зарубежных выставках, размещение товаров на международных маркетплейсах. Запустили собственный региональный бизнес-подкаст "Экспорт средней полосы", - написал глава Смоленской области.
Василий Анохин рассказал, что три смоленские компании вошли в число победителей и призеров федерального этапа премии "Экспортер года". Награждение состоялось в Москве. Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" заняла компания "Агроинвест", которая экспортирует зерно и пищевые добавки в 12 стран. Первое место в номинации "Трейдер года" заняла компания "Точные поставки", она работает с партнерами в 25 странах. Второе место в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" занял Торговый дом "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ", который экспортирует товары для ветеринарной практики в 11 стран.
«
"Искренне рад за смолян! Желаю только наращивать обороты и осваивать новые рынки сбыта!" - написал губернатор.
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