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Кулеба выразил надежду на поставки F-16 в первой половине 2024 года - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/f-16-1903848796.html
Кулеба выразил надежду на поставки F-16 в первой половине 2024 года
Кулеба выразил надежду на поставки F-16 в первой половине 2024 года - РИА Новости, 19.10.2023
Кулеба выразил надежду на поставки F-16 в первой половине 2024 года
Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:28
2023-10-19T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
f-16
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Сейчас наши пилоты проходят обучение. Как только пилоты завершат обучение, а параллельно на Украине готовится инфраструктура для этого, самолеты будут на Украине. Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, - где-то первая половина следующего года", - заявил Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1". Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, f-16, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, F-16, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба выразил надежду на поставки F-16 в первой половине 2024 года

Кулеба: Украина рассчитывает получить F-16 в первой половине 2024 года

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает получить истребители F-16 в первой половине 2024 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Сейчас наши пилоты проходят обучение. Как только пилоты завершат обучение, а параллельно на Украине готовится инфраструктура для этого, самолеты будут на Украине. Единственное препятствие для того, чтобы F-16 появились в украинском небе, - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, - где-то первая половина следующего года", - заявил Кулеба в эфире украинского телеканала "1+1".
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаF-16Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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