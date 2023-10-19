Италия, Словения и Хорватия введут пограничный контроль внутри Шенгена
Италия, Словения и Хорватия временно введут контроль на границах внутри Шенгена
© AFP 2023 / DENIS LOVROVICПроверка документов сотрудником полиции на пограничном переходе Брегана между Хорватией и Словенией
Проверка документов сотрудником полиции на пограничном переходе Брегана между Хорватией и Словенией. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Италия, Словения и Хорватия введут контроль на границах внутри Шенгена из-за угрозы терроризма, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Хорватия с начала 2023 года вступила в шенгенскую зону и ввела евро как денежную единицу. В начале заседания правительства в четверг хорватский премьер сообщил, что некоторые члены ЕС предпринимают дополнительные меры по защите от терроризма в связи с обострением на Ближнем Востоке.
"Речь идет о том, что Италия по отношению к Словении введет временный пограничный контроль, также Словения поступит по отношению к Хорватии. Об этом я вчера разговаривал с со словенским премьером (Робертом) Голобом, а утром (глава МВД Хорватии Давор – ред.) Божинович со своим словенским коллегой. Причиной разговора стало заявление Италии в отношении Словении в связи с повышением мер безопасности из-за террористической угрозы в Европе. Решение Италии вступает в силу 21 октября сроком на 10 дней", - заявил Пленкович, трансляция велась на сайте кабмина.
По его словам, цель новых мер – препятствовать нелегальной миграции. Хорватия с 2014 года находится на Балканском маршруте беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Западную Европу.