https://ria.ru/20231019/evropa-1903851156.html

Италия, Словения и Хорватия введут пограничный контроль внутри Шенгена

Италия, Словения и Хорватия введут пограничный контроль внутри Шенгена - РИА Новости, 19.10.2023

Италия, Словения и Хорватия введут пограничный контроль внутри Шенгена

Италия, Словения и Хорватия введут контроль на границах внутри Шенгена из-за угрозы терроризма, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:35

2023-10-19T14:35

2023-10-19T14:43

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БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Италия, Словения и Хорватия введут контроль на границах внутри Шенгена из-за угрозы терроризма, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович. Хорватия с начала 2023 года вступила в шенгенскую зону и ввела евро как денежную единицу. В начале заседания правительства в четверг хорватский премьер сообщил, что некоторые члены ЕС предпринимают дополнительные меры по защите от терроризма в связи с обострением на Ближнем Востоке. "Речь идет о том, что Италия по отношению к Словении введет временный пограничный контроль, также Словения поступит по отношению к Хорватии. Об этом я вчера разговаривал с со словенским премьером (Робертом) Голобом, а утром (глава МВД Хорватии Давор – ред.) Божинович со своим словенским коллегой. Причиной разговора стало заявление Италии в отношении Словении в связи с повышением мер безопасности из-за террористической угрозы в Европе. Решение Италии вступает в силу 21 октября сроком на 10 дней", - заявил Пленкович, трансляция велась на сайте кабмина. По его словам, цель новых мер – препятствовать нелегальной миграции. Хорватия с 2014 года находится на Балканском маршруте беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Западную Европу.

https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html

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в мире, хорватия, италия, словения, андрей пленкович, евросоюз