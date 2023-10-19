https://ria.ru/20231019/esminets-1903960394.html

Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена

Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023

Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена

Американский эсминец перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, возможно, в сторону Израиля, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T22:55

2023-10-19T22:55

2023-10-20T01:42

в мире

израиль

йемен

красное море

патрик райдер

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американский эсминец перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, возможно, в сторону Израиля, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, речь идет о корабле USS Carney, находящемся на севере Красного моря. Райдер отметил, что среди американских военных потерь нет. При этом он заявил, что не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и дроны, однако допустил, что они направлялись в сторону Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950840.html

https://ria.ru/20231019/esminets-1903785548.html

израиль

йемен

красное море

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в мире, израиль, йемен, красное море, патрик райдер, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году