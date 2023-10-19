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Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023
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22:55 19.10.2023 (обновлено: 01:42 20.10.2023)
https://ria.ru/20231019/esminets-1903960394.html
Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена
Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена - РИА Новости, 20.10.2023
Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена
Американский эсминец перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, возможно, в сторону Израиля, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-19T22:55
2023-10-20T01:42
в мире
израиль
йемен
красное море
патрик райдер
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американский эсминец перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, возможно, в сторону Израиля, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, речь идет о корабле USS Carney, находящемся на севере Красного моря. Райдер отметил, что среди американских военных потерь нет. При этом он заявил, что не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и дроны, однако допустил, что они направлялись в сторону Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950840.html
https://ria.ru/20231019/esminets-1903785548.html
израиль
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в мире, израиль, йемен, красное море, патрик райдер, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Красное море, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Военно-морские силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон заявил о перехвате ракет, выпущенных из Йемена

Эсминец ВМС США перехватил в Красном море выпущенные из Йемена ракеты и дроны

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. LangerАмериканский эсминец USS Chung-Hoon
Американский эсминец USS Chung-Hoon - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. Langer
Американский эсминец USS Chung-Hoon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Американский эсминец перехватил крылатые ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена, возможно, в сторону Израиля, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, речь идет о корабле USS Carney, находящемся на севере Красного моря. Райдер отметил, что среди американских военных потерь нет. При этом он заявил, что не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и дроны, однако допустил, что они направлялись в сторону Израиля.
Погрузка военной помощи, США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
СМИ: США передадут Израилю тысячи снарядов, предназначенных для Украины
Вчера, 21:33
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Американский эсминец USS Carney прошел через Суэцкий канал
Вчера, 11:39
 
В миреИзраильЙеменКрасное мореПатрик РайдерМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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