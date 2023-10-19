https://ria.ru/20231019/energetiki-1903745664.html

В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков

В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков - РИА Новости, 19.10.2023

В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков

Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T08:26

2023-10-19T08:26

2023-10-19T08:26

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. "В Госдуму внесен законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики – "опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным "зарядом" организма". Депутат ГД считает, что молодежь часто заблуждается "насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов" и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье.

https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия