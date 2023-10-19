https://ria.ru/20231019/energetiki-1903745664.html
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков - РИА Новости, 19.10.2023
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков
Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:26
2023-10-19T08:26
2023-10-19T08:26
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. "В Госдуму внесен законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики – "опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным "зарядом" организма". Депутат ГД считает, что молодежь часто заблуждается "насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов" и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье.
https://ria.ru/20231018/alkogol-1903702059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков
В ГД внесли проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков