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В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков - РИА Новости, 19.10.2023
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08:26 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/energetiki-1903745664.html
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков - РИА Новости, 19.10.2023
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков
Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T08:26
2023-10-19T08:26
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов. "В Госдуму внесен законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, энергетики – "опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным "зарядом" организма". Депутат ГД считает, что молодежь часто заблуждается "насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов" и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, россия
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Россия
В ГД внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков

В ГД внесли проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Проект ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков внесен в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.
"В Госдуму внесен законопроект депутатов фракции ЛДПР о запрете любой рекламы энергетиков", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики – "опасное увлечение искусственной бодростью и бесконечным "зарядом" организма". Депутат ГД считает, что молодежь часто заблуждается "насчет неисчерпаемости подаренных природой собственных ресурсов" и не думает о рисках вредного воздействия энергетиков на свое здоровье.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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