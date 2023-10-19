https://ria.ru/20231019/eksportery-1904026539.html

Лучшие экспортеры России рассказали об опыте работы на внешних рынках

Лучшие экспортеры России рассказали об опыте работы на внешних рынках - РИА Новости, 20.10.2023

Лучшие экспортеры России рассказали об опыте работы на внешних рынках

Лучшие экспортеры России – победители и призеры всероссийского конкурса "Экспортер года" – поделились своими историями успеха в рамках кейс-сессии на форуме... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T22:15

2023-10-19T22:15

2023-10-20T10:40

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

форум "сделано в россии"

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лучшие экспортеры России – победители и призеры всероссийского конкурса "Экспортер года" – поделились своими историями успеха в рамках кейс-сессии на форуме "Сделано в России" 19 октября, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Основатель и руководитель компании "Маклауд" Игорь Чуваков поделился, как в поиске партнеров за рубежом помогают активности в социальных сетях и работа с инфлюенсерами, прямые продажи и участие в выставках, в том числе при поддержке РЭЦ, а также такие неочевидные способы, как общение на форумах и в чатах. Компания "Маклауд" производит и экспортирует кальяны премиум-класса и предметы искусства.Генеральный директор ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" Владимир Кантемиров рассказал, как начать онлайн-экспорт с нуля, какие ошибки можно избежать и какие факторы влияют на успех в e-commerce, в том числе в условиях ограничений. Компания производит ветеринарное оборудование и поставляет готовые решения для ветеринарных клиник.Коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" Лиана Меликсетян рассказала об опыте компании по популяризации "сложной продукции", к которой относятся ИТ-продукты и услуги, а также поделилась, с какими сложностями сталкиваются ИТ-компании и как их преодолевать. "НТЕХ ЛАБ" – один из лидеров в области решений для видеоаналитики, занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц и силуэтов людей.Директор по развитию ООО "ПЛОДОИМПОРТ" Виталий Дулиенко на примере бренда "Дядя Ваня" рассказал, как продвигать свой бренд за рубежом – как формируется легенда бренда, как попадать чаще на глаза потребителю и запоминаться ему, используя различные креативы. Виталий Дулиенко также рассказал, как экспортерам АПК помогают меры господдержки (павильоны АПК за рубежом и компенсация затрат на транспортировку). ООО "ПЛОДОИМПОРТ" экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом "Дядя Ваня".Глава Международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" Лейла Атакишиева рассказала, почему ничто не сможет заменить российский контент на внешних рынках, и поделилась, как контент продвигается за рубежом и адаптируется к разным рынкам. ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" – производитель и дистрибьютор фильмов и видео-контента.Посмотреть запись кейс-сессии можно на сайте форума.В РЭЦ напомнили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.Список лучших экспортеров размещен на сайте РЭЦ. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20231019/rets-1904025703.html

https://ria.ru/20231019/kliring-1903950446.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц)