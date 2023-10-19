https://ria.ru/20231019/eksport-1903847477.html

Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России"

Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023

Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России"

Ведущие эксперты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли рассказали на сессии "Да кому это там надо?" на форуме "Сделано в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:25

2023-10-19T14:25

2023-10-19T14:25

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903843617_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_8d2bb3195007b9f67736fd9b20cf27c0.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ведущие эксперты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли рассказали на сессии "Да кому это там надо?" на форуме "Сделано в России" о том, как завоевывать новые рынки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры продолжают завоевывать зарубежные маркетплейсы. При этом многие предприниматели все еще сомневаются, будет ли востребована их продукция на зарубежных рынках и как не затеряться в потоке импортных товаров. О том, как найти свою аудиторию на ключевых экспортных рынках, а также как правильное позиционирование и использование страновой специфики может помочь в поиске пресловутого уникального торгового предложения, или "УТП", поговорили ведущие специалисты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли на сессии "Да кому это там надо?", - говорится в сообщении.Там также обсудили, почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн."Неслучайно в качестве заглавного вопроса сессии мы выбрали "Да кому это там надо?". Он же звучит в промо-ролике от АНО "Национальные приоритеты", нацеленного на вовлечение наших предпринимателей в онлайн-экспорт. На наш взгляд, это самый важный вопрос, так как ответ кроется в нем самом. Аудитория иностранных покупателей на международных электронных торговых площадках огромна, по прогнозам eMarketer, к 2027 году объем розничных продаж в онлайне в мире достигнет более 8 триллионов долларов США", - сказал модератор сессии, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Он добавил, что "важно этим потенциалом воспользоваться, правильно расставить акценты в продвижении"."В 2023 году РЭЦ существенно расширил перечень маркетлейсов и стран, на которых действуют национальные магазины, до 24 магазинов на 14 площадках, а также усилил программу их продвижения в том числе через интеграцию спортивной и культурной повесток под национальным брендом "Сделано в России". Так в сотрудничестве с Минспорт России и Минвостокразвития России была запущена первая масштабная акция продвижения "Российские товары – для чемпионов". Идея состоит в том, чтобы за счет интересного контента про Россию и спортивные достижения нашей страны привлекать внимание и трафик на российские товары. Теперь компании, воспользовавшись услугой на платформе "Мой экспорт" по размещению в национальных магазинах, не только апробируют востребованность своего товара на выбранном рынке, но и получают реальную маркетинговую поддержку за рубежом: социальные сети, блогеры. Все это направлено на формирование у конечных потребителей положительного образа российских товаров и России в целом", — заключил модератор.Выступая на мероприятии, заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что "электронная торговля активно развивается не только в России, но и во всех странах ЕАЭС, и один из наших приоритетов – выстраивание долгосрочных торговых отношений со странами региона"."Уже сегодня успешно ведем работу на территории Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана. Последние несколько лет мы развиваем логистическую инфраструктуру в этих странах, что качественно влияет на рост продаж местными продавцами и покупок местными покупателями: к примеру, по сравнению с 2022 годом продажи продавцов Ozon в Белоруссии выросли в 3 раза, в Кыргызстане – в 6 раз, а в Казахстане – в 45 раз. Чтобы обеспечить стабильно качественный сервис на всех рынках присутствия мы развиваем логистику первой и последней мили, а также делаем акцент на эффективных инструментах продвижения", - добавил он."В сентябре 2023 года в соцсети WeChat более 6 миллионов пользователей искали российские продукты, из них более 60% запросов пришлось на пользователей 30-49 лет – наиболее активное и платежеспособное население. Более 50% всех покупок в Китае уже происходят онлайн, при этом интенсивная конкуренция, требовательные клиенты с иными моделями потребления и вкусовыми привычками в Китае – несомненно, серьёзный вызов для экспортеров, требующий непрерывного изучения потребительского поведения и гибкой маркетинговой стратегии. Но в пики продаж эта работа оправдывает себя достойными результатами. Например, за март-апрель 2022 года китайские потребители совершили более 300 тысяч заказов российской продукции на платформе Tmall, включая кондитерские изделия, продукты питания и косметику", — отметил генеральный директор агентства по маркетингу в Китае Asia Pacific Андрей Можаев.На сессии менеджер по развитию и экспорту стартапа по экспресс-доставке продуктов в Дубае YALLA MART GENERAL TRADING LLC 7 Сергей Игишев уточнил, что "изначально, задумываясь как технологический стартап в Дубае, YallaMart не думали, насколько российские товары окажутся востребованными на рынке ОАЭ"."Важно понимать, что рынок Ближнего Востока – лояльный и платежеспособный растущий рынок с развитой культурой потребления через каналы электронной торговли, что позволяет отечественным производителям среднего и высокого ценового сегмента найти своего покупателя. Сейчас у нас через сервис YallaHub активно выходят на рынок косметические компании и товары по уходу за телом, производители продуктов питания, одежда и список экспортеров постоянно расширяется", - добавил спикер.Директор "Студии Артемия Лебедева" Евгения Ежикова поделилась с участниками сессии своим опытом."Возьмем для примера Китай, где уже есть большой интерес к российской культуре, спорту и образованию. Китайские потребители, возможно, еще не знакомы со вкусом российских продуктов, но давно любят и узнают в лицо наших спортсменов — об этом свидетельствует высокая популярность их страничек в WeChat. Правильно упакованные смыслы удовлетворяют интерес и к спорту, и к культуре (в широком смысле) через товары под брендом "Сделано в России". Мы придумали графическое оформление рекламной кампании "Российские товары — для чемпионов", которая позволяет продукции под брендом "Сделано в России" более уверенно чувствовать себя на китайском рынке. Это про эмоциональный, а не про рациональный выбор: мы не просто продаем полезный продукт, мы вовлекаем покупателя в ценности бренда", - сказала она.Чтобы вместе с ключевыми экспертами разобраться во всех аспектах онлайн-экспорта 7 декабря 2023 года РЭЦ организует первую онлайн-конференцию про экспортную интернет-торговлю.На онлайн-мероприятии эксперты по e-commerce, маркетингу, логистике, а также специалисты РЭЦ расскажут о последних трендах в онлайн-торговле на экспорт, а также будут разбираться кейсы по выходу на зарубежные маркетплейсы и продвижению товара на них. Подробная информация и регистрация на сайте "Мой экспорт".

https://ria.ru/20231019/rets-1903824690.html

https://ria.ru/20231019/selkhozeksportery-1903822436.html

https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)