https://ria.ru/20231019/eksport-1903847477.html
Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России"
Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 19.10.2023
Эксперты рассказали, как завоевывать рынки на форуме "Сделано в России"
Ведущие эксперты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли рассказали на сессии "Да кому это там надо?" на форуме "Сделано в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:25
2023-10-19T14:25
2023-10-19T14:25
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903843617_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_8d2bb3195007b9f67736fd9b20cf27c0.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ведущие эксперты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли рассказали на сессии "Да кому это там надо?" на форуме "Сделано в России" о том, как завоевывать новые рынки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры продолжают завоевывать зарубежные маркетплейсы. При этом многие предприниматели все еще сомневаются, будет ли востребована их продукция на зарубежных рынках и как не затеряться в потоке импортных товаров. О том, как найти свою аудиторию на ключевых экспортных рынках, а также как правильное позиционирование и использование страновой специфики может помочь в поиске пресловутого уникального торгового предложения, или "УТП", поговорили ведущие специалисты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли на сессии "Да кому это там надо?", - говорится в сообщении.Там также обсудили, почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн."Неслучайно в качестве заглавного вопроса сессии мы выбрали "Да кому это там надо?". Он же звучит в промо-ролике от АНО "Национальные приоритеты", нацеленного на вовлечение наших предпринимателей в онлайн-экспорт. На наш взгляд, это самый важный вопрос, так как ответ кроется в нем самом. Аудитория иностранных покупателей на международных электронных торговых площадках огромна, по прогнозам eMarketer, к 2027 году объем розничных продаж в онлайне в мире достигнет более 8 триллионов долларов США", - сказал модератор сессии, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Он добавил, что "важно этим потенциалом воспользоваться, правильно расставить акценты в продвижении"."В 2023 году РЭЦ существенно расширил перечень маркетлейсов и стран, на которых действуют национальные магазины, до 24 магазинов на 14 площадках, а также усилил программу их продвижения в том числе через интеграцию спортивной и культурной повесток под национальным брендом "Сделано в России". Так в сотрудничестве с Минспорт России и Минвостокразвития России была запущена первая масштабная акция продвижения "Российские товары – для чемпионов". Идея состоит в том, чтобы за счет интересного контента про Россию и спортивные достижения нашей страны привлекать внимание и трафик на российские товары. Теперь компании, воспользовавшись услугой на платформе "Мой экспорт" по размещению в национальных магазинах, не только апробируют востребованность своего товара на выбранном рынке, но и получают реальную маркетинговую поддержку за рубежом: социальные сети, блогеры. Все это направлено на формирование у конечных потребителей положительного образа российских товаров и России в целом", — заключил модератор.Выступая на мероприятии, заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что "электронная торговля активно развивается не только в России, но и во всех странах ЕАЭС, и один из наших приоритетов – выстраивание долгосрочных торговых отношений со странами региона"."Уже сегодня успешно ведем работу на территории Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана. Последние несколько лет мы развиваем логистическую инфраструктуру в этих странах, что качественно влияет на рост продаж местными продавцами и покупок местными покупателями: к примеру, по сравнению с 2022 годом продажи продавцов Ozon в Белоруссии выросли в 3 раза, в Кыргызстане – в 6 раз, а в Казахстане – в 45 раз. Чтобы обеспечить стабильно качественный сервис на всех рынках присутствия мы развиваем логистику первой и последней мили, а также делаем акцент на эффективных инструментах продвижения", - добавил он."В сентябре 2023 года в соцсети WeChat более 6 миллионов пользователей искали российские продукты, из них более 60% запросов пришлось на пользователей 30-49 лет – наиболее активное и платежеспособное население. Более 50% всех покупок в Китае уже происходят онлайн, при этом интенсивная конкуренция, требовательные клиенты с иными моделями потребления и вкусовыми привычками в Китае – несомненно, серьёзный вызов для экспортеров, требующий непрерывного изучения потребительского поведения и гибкой маркетинговой стратегии. Но в пики продаж эта работа оправдывает себя достойными результатами. Например, за март-апрель 2022 года китайские потребители совершили более 300 тысяч заказов российской продукции на платформе Tmall, включая кондитерские изделия, продукты питания и косметику", — отметил генеральный директор агентства по маркетингу в Китае Asia Pacific Андрей Можаев.На сессии менеджер по развитию и экспорту стартапа по экспресс-доставке продуктов в Дубае YALLA MART GENERAL TRADING LLC 7 Сергей Игишев уточнил, что "изначально, задумываясь как технологический стартап в Дубае, YallaMart не думали, насколько российские товары окажутся востребованными на рынке ОАЭ"."Важно понимать, что рынок Ближнего Востока – лояльный и платежеспособный растущий рынок с развитой культурой потребления через каналы электронной торговли, что позволяет отечественным производителям среднего и высокого ценового сегмента найти своего покупателя. Сейчас у нас через сервис YallaHub активно выходят на рынок косметические компании и товары по уходу за телом, производители продуктов питания, одежда и список экспортеров постоянно расширяется", - добавил спикер.Директор "Студии Артемия Лебедева" Евгения Ежикова поделилась с участниками сессии своим опытом."Возьмем для примера Китай, где уже есть большой интерес к российской культуре, спорту и образованию. Китайские потребители, возможно, еще не знакомы со вкусом российских продуктов, но давно любят и узнают в лицо наших спортсменов — об этом свидетельствует высокая популярность их страничек в WeChat. Правильно упакованные смыслы удовлетворяют интерес и к спорту, и к культуре (в широком смысле) через товары под брендом "Сделано в России". Мы придумали графическое оформление рекламной кампании "Российские товары — для чемпионов", которая позволяет продукции под брендом "Сделано в России" более уверенно чувствовать себя на китайском рынке. Это про эмоциональный, а не про рациональный выбор: мы не просто продаем полезный продукт, мы вовлекаем покупателя в ценности бренда", - сказала она.Чтобы вместе с ключевыми экспертами разобраться во всех аспектах онлайн-экспорта 7 декабря 2023 года РЭЦ организует первую онлайн-конференцию про экспортную интернет-торговлю.На онлайн-мероприятии эксперты по e-commerce, маркетингу, логистике, а также специалисты РЭЦ расскажут о последних трендах в онлайн-торговле на экспорт, а также будут разбираться кейсы по выходу на зарубежные маркетплейсы и продвижению товара на них. Подробная информация и регистрация на сайте "Мой экспорт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ведущие эксперты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли рассказали на сессии "Да кому это там надо?" на форуме "Сделано в России" о том, как завоевывать новые рынки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Российские экспортеры продолжают завоевывать зарубежные маркетплейсы. При этом многие предприниматели все еще сомневаются, будет ли востребована их продукция на зарубежных рынках и как не затеряться в потоке импортных товаров. О том, как найти свою аудиторию на ключевых экспортных рынках, а также как правильное позиционирование и использование страновой специфики может помочь в поиске пресловутого уникального торгового предложения, или "УТП", поговорили ведущие специалисты по развитию экспорта российских товаров через каналы электронной торговли на сессии "Да кому это там надо?", - говорится в сообщении.
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Там также обсудили, почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн.
"Неслучайно в качестве заглавного вопроса сессии мы выбрали "Да кому это там надо?". Он же звучит в промо-ролике от АНО "Национальные приоритеты
", нацеленного на вовлечение наших предпринимателей в онлайн-экспорт. На наш взгляд, это самый важный вопрос, так как ответ кроется в нем самом. Аудитория иностранных покупателей на международных электронных торговых площадках огромна, по прогнозам eMarketer, к 2027 году объем розничных продаж в онлайне в мире достигнет более 8 триллионов долларов США", - сказал модератор сессии, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.
Он добавил, что "важно этим потенциалом воспользоваться, правильно расставить акценты в продвижении".
"В 2023 году РЭЦ существенно расширил перечень маркетлейсов и стран, на которых действуют национальные магазины, до 24 магазинов на 14 площадках, а также усилил программу их продвижения в том числе через интеграцию спортивной и культурной повесток под национальным брендом "Сделано в России". Так в сотрудничестве с Минспорт России и Минвостокразвития России была запущена первая масштабная акция продвижения "Российские товары – для чемпионов". Идея состоит в том, чтобы за счет интересного контента про Россию и спортивные достижения нашей страны привлекать внимание и трафик на российские товары. Теперь компании, воспользовавшись услугой на платформе "Мой экспорт" по размещению в национальных магазинах, не только апробируют востребованность своего товара на выбранном рынке, но и получают реальную маркетинговую поддержку за рубежом: социальные сети, блогеры. Все это направлено на формирование у конечных потребителей положительного образа российских товаров и России в целом", — заключил модератор.
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Выступая на мероприятии, заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев сообщил, что "электронная торговля активно развивается не только в России, но и во всех странах ЕАЭС
, и один из наших приоритетов – выстраивание долгосрочных торговых отношений со странами региона".
"Уже сегодня успешно ведем работу на территории Казахстана
, Белоруссии
, Армении
и Кыргызстана. Последние несколько лет мы развиваем логистическую инфраструктуру в этих странах, что качественно влияет на рост продаж местными продавцами и покупок местными покупателями: к примеру, по сравнению с 2022 годом продажи продавцов Ozon в Белоруссии выросли в 3 раза, в Кыргызстане – в 6 раз, а в Казахстане – в 45 раз. Чтобы обеспечить стабильно качественный сервис на всех рынках присутствия мы развиваем логистику первой и последней мили, а также делаем акцент на эффективных инструментах продвижения", - добавил он.
"В сентябре 2023 года в соцсети WeChat более 6 миллионов пользователей искали российские продукты, из них более 60% запросов пришлось на пользователей 30-49 лет – наиболее активное и платежеспособное население. Более 50% всех покупок в Китае
уже происходят онлайн, при этом интенсивная конкуренция, требовательные клиенты с иными моделями потребления и вкусовыми привычками в Китае – несомненно, серьёзный вызов для экспортеров, требующий непрерывного изучения потребительского поведения и гибкой маркетинговой стратегии. Но в пики продаж эта работа оправдывает себя достойными результатами. Например, за март-апрель 2022 года китайские потребители совершили более 300 тысяч заказов российской продукции на платформе Tmall, включая кондитерские изделия, продукты питания и косметику", — отметил генеральный директор агентства по маркетингу в Китае Asia Pacific Андрей Можаев.
На сессии менеджер по развитию и экспорту стартапа по экспресс-доставке продуктов в Дубае
YALLA MART GENERAL TRADING LLC 7 Сергей Игишев уточнил, что "изначально, задумываясь как технологический стартап в Дубае, YallaMart не думали, насколько российские товары окажутся востребованными на рынке ОАЭ".
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
"Важно понимать, что рынок Ближнего Востока
– лояльный и платежеспособный растущий рынок с развитой культурой потребления через каналы электронной торговли, что позволяет отечественным производителям среднего и высокого ценового сегмента найти своего покупателя. Сейчас у нас через сервис YallaHub активно выходят на рынок косметические компании и товары по уходу за телом, производители продуктов питания, одежда и список экспортеров постоянно расширяется", - добавил спикер.
Директор "Студии Артемия Лебедева" Евгения Ежикова поделилась с участниками сессии своим опытом.
"Возьмем для примера Китай, где уже есть большой интерес к российской культуре, спорту и образованию. Китайские потребители, возможно, еще не знакомы со вкусом российских продуктов, но давно любят и узнают в лицо наших спортсменов — об этом свидетельствует высокая популярность их страничек в WeChat. Правильно упакованные смыслы удовлетворяют интерес и к спорту, и к культуре (в широком смысле) через товары под брендом "Сделано в России". Мы придумали графическое оформление рекламной кампании "Российские товары — для чемпионов", которая позволяет продукции под брендом "Сделано в России" более уверенно чувствовать себя на китайском рынке. Это про эмоциональный, а не про рациональный выбор: мы не просто продаем полезный продукт, мы вовлекаем покупателя в ценности бренда", - сказала она.
Чтобы вместе с ключевыми экспертами разобраться во всех аспектах онлайн-экспорта 7 декабря 2023 года РЭЦ организует первую онлайн-конференцию про экспортную интернет-торговлю.
На онлайн-мероприятии эксперты по e-commerce, маркетингу, логистике, а также специалисты РЭЦ расскажут о последних трендах в онлайн-торговле на экспорт, а также будут разбираться кейсы по выходу на зарубежные маркетплейсы и продвижению товара на них. Подробная информация и регистрация на сайте "Мой экспорт".