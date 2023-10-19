https://ria.ru/20231019/eksport-1903787885.html

Индия продлила ограничения на экспорт сахара

Индия продлила ограничения на экспорт сахара - РИА Новости, 19.10.2023

Индия продлила ограничения на экспорт сахара

Индия продлевает ограничения на экспорт для всех сортов сахара, для которых они вводились, после 31 октября, заявило главное управление внешней торговли страны. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:50

2023-10-19T11:50

2023-10-19T11:57

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт – РИА Новости. Индия продлевает ограничения на экспорт для всех сортов сахара, для которых они вводились, после 31 октября, заявило главное управление внешней торговли страны. "Ограничение на экспорт сахара (сахар-сырец, белый сахар, рафинированный сахар и органический сахар) продлено с 31.10.2023 и далее", - говорится в уведомлении управления. Там также отмечается, что "это ограничение не распространяется на сахар, экспортируемый в ЕС и США по квотам CXL и TRQ". Индия, второй по величине экспортер сахара в мире, в прошлом году поместила сахар в категорию товаров с ограниченным доступом до 31 октября 2023 года "для предотвращения неконтролируемого экспорта сахара и с целью обеспечения достаточного количества сахара для внутреннего потребления по разумной цене". Власти разрешили заводам экспортировать только 6,1 миллиона тонн сахара в текущем сезоне, заканчивающемся 30 сентября, после того как позволили им продать рекордные 11,1 миллиона тонн в прошлом сезоне. Ранее Индийская ассоциация сахарных заводов сообщила, что производство сахара в Индии в сезоне 2023-2024 может сократиться на 3,3% до 31,7 миллиона тонн. В частности, это связано с тем, что количество муссонных дождей в штатах Махараштра и Карнатака, на долю приходится более половины общего объема производства сахара в Индии, в этом году было на целых 50% ниже среднего показателя.

https://ria.ru/20231018/sakhar-1903655907.html

https://ria.ru/20230720/ris-1885345630.html

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экономика, индия, махараштра, сша, евросоюз