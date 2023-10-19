https://ria.ru/20231019/eksport-1903737670.html

Сечин спрогнозировал обновление рекорда по экспорту газа в КНР в 2023 году

Сечин спрогнозировал обновление рекорда по экспорту газа в КНР в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин спрогнозировал обновление рекорда по экспорту газа в КНР в 2023 году

Поставки российского газа в Китай в этом году будут на рекордном уровне, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии по вопросам стратегии... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:05

2023-10-19T06:05

2023-10-19T09:39

китай

группа газ

экономика

россия

пекин

игорь сечин

роснефть

александр новак

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ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости. Поставки российского газа в Китай в этом году будут на рекордном уровне, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум — будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа", — сказал Сечин.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Китай по "Силе Сибири", магистральному газопроводу протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.В 2022 году по "Силе Сибири" экспортировали 15,4 миллиарда кубометров, в 2023-м показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025-2027 годах.В начале 2022-м подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному маршруту". После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубов в год.Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию газопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

https://ria.ru/20231019/energetika-1903736951.html

китай

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китай, группа газ, экономика, россия, пекин, игорь сечин, роснефть, александр новак, сила сибири — 2