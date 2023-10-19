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Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле
Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле - РИА Новости, 19.10.2023
Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле
Спрос на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент, связано это в том... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:31
2023-10-19T02:31
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куда можно лететь
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спрос на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент, связано это в том числе с военным конфликтом в соседнем Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру"."Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на четыре процента относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цена стабилизировались", – рассказали в компании."С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле", – добавили в "Слетать.ру".В компании привели в пример аналогичную кратковременную тенденцию снижения спроса на поездки в Турцию и цены на них в начале февраля этого года, спустя несколько дней после произошедшего в стране землетрясения. "Тогда спрос и стоимость тоже быстро восстановились за неделю", – указали в компании.В пятницу в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что отдельных российских туристов начала беспокоить безопасность отдыха в Египте из-за ситуации в соседнем Израиле, есть вопросы о возможности аннулировать туры, однако в целом пока граждане, несмотря на такой фон, сохраняют спрос на направление.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, российский союз туриндустрии (рст), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Российский союз туриндустрии (РСТ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, куда можно лететь, Отдых на море
Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле
Туры в Египет подешевели на 28 процентов из-за войны в Израиле
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Спрос на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на четыре процента, вместе с ним и цены на туры – в среднем на 25-31 процент, связано это в том числе с военным конфликтом в соседнем Израиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру".
"Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на четыре процента относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цена стабилизировались", – рассказали в компании.
"С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле", – добавили в "Слетать.ру".
В компании привели в пример аналогичную кратковременную тенденцию снижения спроса на поездки в Турцию и цены на них в начале февраля этого года, спустя несколько дней после произошедшего в стране землетрясения. "Тогда спрос и стоимость тоже быстро восстановились за неделю", – указали в компании.
В пятницу в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что отдельных российских туристов начала беспокоить безопасность отдыха в Египте из-за ситуации в соседнем Израиле, есть вопросы о возможности аннулировать туры, однако в целом пока граждане, несмотря на такой фон, сохраняют спрос на направление.
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