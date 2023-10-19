https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html

В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию

В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию - РИА Новости, 19.10.2023

В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию

Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:42

2023-10-19T15:42

2023-10-19T15:42

происшествия

авто

омская область

большереченский район

омск

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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. Инцидент произошел вечером 18 октября в Большереченском районе Омской области. 61-летний мужчина управлял автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по трассе Омск-Тара. В районе 218-го километра он допустил наезд на двух пешеходов. "От полученных в результате аварии телесных повреждений пешеходы: 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались. Водитель же с места ДТП скрылся, однако через некоторое время сам обратился в полицию, пояснив, что был ослеплен светом фар от встречного автомобиля и не заметил людей, идущих по краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взяла на контроль областная прокуратура.

https://ria.ru/20231015/mvd-1902877417.html

омская область

большереченский район

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, омская область, большереченский район, омск