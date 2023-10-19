https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию - РИА Новости, 19.10.2023
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию
Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:42
2023-10-19T15:42
2023-10-19T15:42
происшествия
авто
омская область
большереченский район
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. Инцидент произошел вечером 18 октября в Большереченском районе Омской области. 61-летний мужчина управлял автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по трассе Омск-Тара. В районе 218-го километра он допустил наезд на двух пешеходов. "От полученных в результате аварии телесных повреждений пешеходы: 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались. Водитель же с места ДТП скрылся, однако через некоторое время сам обратился в полицию, пояснив, что был ослеплен светом фар от встречного автомобиля и не заметил людей, идущих по краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взяла на контроль областная прокуратура.
https://ria.ru/20231015/mvd-1902877417.html
омская область
большереченский район
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, большереченский район, омск
Происшествия, Авто, Омская область, Большереченский район, Омск
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию
Водитель насмерть сбил двух пешеходов на трассе Омск-Тара и скрылся с места ДТП