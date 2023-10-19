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В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию - РИА Новости, 19.10.2023
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15:42 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/dtp-1903875322.html
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию - РИА Новости, 19.10.2023
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию
Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:42
2023-10-19T15:42
происшествия
авто
омская область
большереченский район
омск
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре. Инцидент произошел вечером 18 октября в Большереченском районе Омской области. 61-летний мужчина управлял автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по трассе Омск-Тара. В районе 218-го километра он допустил наезд на двух пешеходов. "От полученных в результате аварии телесных повреждений пешеходы: 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались. Водитель же с места ДТП скрылся, однако через некоторое время сам обратился в полицию, пояснив, что был ослеплен светом фар от встречного автомобиля и не заметил людей, идущих по краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взяла на контроль областная прокуратура.
https://ria.ru/20231015/mvd-1902877417.html
омская область
большереченский район
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происшествия, авто, омская область, большереченский район, омск
Происшествия, Авто, Омская область, Большереченский район, Омск
В Омске водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП, пришел в полицию

Водитель насмерть сбил двух пешеходов на трассе Омск-Тара и скрылся с места ДТП

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Омской области сбил на трассе двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, а затем сам пришел в полицию, рассказали в областной прокуратуре.
Инцидент произошел вечером 18 октября в Большереченском районе Омской области. 61-летний мужчина управлял автомобилем Daewoo Nexia, двигаясь по трассе Омск-Тара. В районе 218-го километра он допустил наезд на двух пешеходов.
«
"От полученных в результате аварии телесных повреждений пешеходы: 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались. Водитель же с места ДТП скрылся, однако через некоторое время сам обратился в полицию, пояснив, что был ослеплен светом фар от встречного автомобиля и не заметил людей, идущих по краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что обстоятельства ДТП выясняются. Ход проверки взяла на контроль областная прокуратура.
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ПроисшествияАвтоОмская областьБольшереченский районОмск
 
 
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