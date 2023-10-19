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Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет - РИА Новости, 19.10.2023
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22:12 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет - РИА Новости, 19.10.2023
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:12
2023-10-19T22:12
россия
пхеньян
сергей лавров
цой сон хи
ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут. Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Сейчас после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года настоящая дружба между нашими странами крепнет. Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. И очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Лавровым, видео которой распространил МИД РФ. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров министров иностранных дел, которые состоялись днем в четверг, стороны обсудили "очень широкий спектр вопросов отношений двух стран и это имеет большое значение".
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россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын
Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет

Ким Чен Ын на встрече с Лавровым: дружба между Россией и КНДР только крепнет

© Фото : МИД РоссииПредседатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МИД России
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
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ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут.
Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«
"Сейчас после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года настоящая дружба между нашими странами крепнет. Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. И очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Лавровым, видео которой распространил МИД РФ.
Он выразил уверенность, что в ходе переговоров министров иностранных дел, которые состоялись днем в четверг, стороны обсудили "очень широкий спектр вопросов отношений двух стран и это имеет большое значение".
 
РоссияПхеньянСергей ЛавровЦой Сон ХиКим Чен Ын
 
 
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