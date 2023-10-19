https://ria.ru/20231019/druzhba-1903955025.html

Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет

Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет - РИА Новости, 19.10.2023

Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:12

2023-10-19T22:12

2023-10-19T22:12

россия

пхеньян

сергей лавров

цой сон хи

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903784112_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad4479474ba3185d4e303131225a9302.jpg

ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут. Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Сейчас после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года настоящая дружба между нашими странами крепнет. Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. И очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Лавровым, видео которой распространил МИД РФ. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров министров иностранных дел, которые состоялись днем в четверг, стороны обсудили "очень широкий спектр вопросов отношений двух стран и это имеет большое значение".

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, ким чен ын