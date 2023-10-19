Ким Чен Ын заявил, что дружба между Россией и КНДР крепнет
Ким Чен Ын на встрече с Лавровым: дружба между Россией и КНДР только крепнет
© Фото : МИД РоссииПредседатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
© Фото : МИД России
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи
ПХЕНЬЯН, 19 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что дружеские отношения между двумя странами только крепнут.
Лавров посетил Пхеньян с двухдневным визитом, в ходе которого провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, а также встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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"Сейчас после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года настоящая дружба между нашими странами крепнет. Наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. И очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр", - сказал Ким Чен Ын на встрече с Лавровым, видео которой распространил МИД РФ.
Он выразил уверенность, что в ходе переговоров министров иностранных дел, которые состоялись днем в четверг, стороны обсудили "очень широкий спектр вопросов отношений двух стран и это имеет большое значение".